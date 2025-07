Nació hija de exparticipante del Desafío: compartió tiernas fotos de su bebé y Anamar reaccionó

Vittorio Doglioni, exparticipante del Desafío 2024, emocionó a todos sus fans al confirmar que ya nació su hija, a quien llamó Antonia. Aunque la publicación la realizó en las últimas horas, él indicó que su bebé llegó al mundo el 19 de julio.

Para decirle a todos sus seguidores esta gran noticia, hizo una publicación extensa para agradecerle a la vida por tener a su bebé en sus manos. Además, le dedicó la canción ‘What a Wonderful World’ e indicó que la letra de esta producción musical describe tal cual el momento más lindo del mundo, su nacimiento.

“Naciste del amor más puro y real que he experimentado, tu papá, el amor de mi vida. No pude escoger mejor papa para ti, dos almas que se amaron tanto, que decidieron volverse una en ti, combinados en un ser tan pequeño e inmenso a la vez. Un alma pura… hecha de amor y ternura”, empezó diciendo.

Después de esto, explicó por qué la llamaron Antonia y fue enfático al decir que la menor fue un regalo que le dio la vida. Ha estado con ella hace más de una semana, en la que ha disfrutado sus primeros momentos como padre.

“Elegimos llamarte Antonia, que significa “la invaluable, la que no tiene precio”. Y así eres tú: un tesoro único, imposible de medir, más de lo que jamás creí merecer. Por primera vez en mi vida siento estoy soñando despierta. Eres mi vida entera", agregó.

Por el nacimiento de su hija, Vittorio Doglioni está muy feliz y por eso quiso exponer varias fotos de la llegada de la niña. En aquellas imágenes aparece con su esposa, Melissa Hernández, y allí muestra cómo lucía su bebé justo luego del parto.

"Llegaste a mi vida como la respuesta a todas mis oraciones, como el susurro más dulce de Dios diciéndome: “aquí está el regalo que guardé para ti. Eres el milagro más perfecto hecho realidad, mi pedacito de verano y cielo en la tierra”, expresó.

Anamar, del Desafío, reaccionó

Frente a esta gran noticia, Anamar, también del Desafío, no dudó en reaccionar y afirmar que es una bendición muy hermosa, y de paso felicitó a la pareja por esta nueva etapa. Adicionalmente, estos fueron otros mensajes que dejaron los fans.

"Yo leyéndote, me llené de amor, soy feliz con ustedes", "no supero a orioncito con esa ternura cuidando su hermanita", "qué lindo el gato, cómo le toca sus pies", "no los conozco y los amo", "muchas felicidades a ustedes por la nueva primita y lluvia bendiciones", dijeron algunos.