FOTOS: Se casó Vittorio, exparticipante del Desafío, pero hubo un gran ausente en su boda

Vittorio Doglioni anunció que se casaría en octubre del 2024 y ya llegó al altar junto a su pareja, la ingeniera Melissa Hernández Campo, con quien presume tener una idílica relación en la que finalmente pudieron hacer realidad el sueño de casarse.

Así fue el matrimonio de Vittorio

En sus perfiles personales han compartido algunas fotos con sus miles de seguidores, en estas aparecen en medio de la naturaleza, ella luciendo su vestido de novia completamente blanco, con encaje en la parte superior, el cabello recogido y un sencillo velo. Mientras que él utilizó un traje monocromático y zapatos de color café.

La ceremonia fue en una iglesia y parece que, bajo la religión católica, hubo varios invitados de las familias de los novios y todo indicaría que ninguno de los exparticipantes del Desafío asistió al especial momento de Vittorio, que participó durante el 2024 en el reality de los colombianos.

Al salir del lugar religioso, a la pareja no le llovió arroz o flores, como es costumbre, sino que eligieron las burbujas como el elemento que se convertiría en el protagonista de las instantáneas en las que todos los invitados aparecen felices y los novios emocionados por ahora ser esposos.

Cada uno le escribió al otro emotivos mensajes, ella le dio las gracias por cuidarla, protegerla, amarla y respetarla, ya que nunca se había sentido más feliz. “Eres el hombre de mis sueños y el amor de mi vida. Eres la respuesta de 2 milagros después de miles de oraciones”, se puede leer en el post de Melissa.

Por su parte, Vittorio publicó una descripción mes a mes de lo que han vivido para finalmente dar el “Sí”, vale la pena mencionar que la relación inició cuando se conocieron en el gimnasio. Se comprometieron a los cuatro meses de estar juntos y ahora, a los nueve meses oficialmente se casaron.

“Nueve meses tarda un alma en aterrizar a la tierra y 9️ meses tardamos en unir las nuestras con la bendición de dios”, dice el mensaje con el que el exdesafiante acompaña un carrusel de fotografías del día tan especial para ellos y sus seres queridos.

Participantes del Desafío en el matrimonio de Vittorio

Varios exparticipantes del Desafío le han dejado sentidos mensajes de felicitación, como es el caso de Beba, Gaspar, Glock, Margoth, entre otros, pero parece que ninguno de ellos estuvo en la ceremonia o en la recepción de su excompañero.

De la misma forma, el más cuestionado y esperado era Campanita, con quien Vittorio formó una gran amistad durante la producción, no obstante, el bailarín no ha dejado comentarios o publicado nada al respecto, por lo que incluso los internautas preguntan si estaba invitado o no.

