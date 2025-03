Por este video de Anamar dicen que "ya se le ve la pancita" de embarazada

Desde el pasado 9 de diciembre, Anamar Restrepo ha estado en el centro de la polémica trasdenunciar públicamente a Renzo Meneses por violencia física y psicológica durante su relación. En su testimonio, la deportista también mencionó a Karen Candia , finalista del reality, como la tercera persona en discordia.

Luego de tres meses de absoluto silencio, Renzo Meneses, modelo barranquillero y exparticipante del reality, rompió su silencio el pasado 15 de marzo en una entrevista con La Red, donde negó las acusaciones en su contra y sorprendió con una inesperada revelación: Anamar está embarazada.

Meneses, quien ya es padre de dos niños, afirmó que una semana después de la denuncia, su expareja lo contactó para enviarle una foto de una prueba de embarazo.

"Me dice que está embarazada y que va a abortar porque no puede tener un hijo mío después de lo sucedido", declaró el modelo ante las cámaras del programa de entretenimiento. No obstante, también aseguró que solicitará una prueba de paternidad, ya que tiene dudas sobre si el bebé es suyo.

Las recientes declaraciones de Meneses han generado revuelo en redes sociales, especialmente por una publicación de Anamar del 7 de marzo. En el clip, la exparticipante del Desafío luce un vestido ajustado de color morado y magenta mientras canta un tema de reguetón, y algunos seguidores afirman que "ya se le nota la pancita".

En la sección de comentarios de su publicación, se pueden leer mensajes como: "Sí se le nota ya la pancita ❤", "Eres una mujer hermosa y ningún hombre te puede maltratar", "Sal adelante sola, tú puedes", "Esa barriguita crece ❤️🥰", "Ya se nota ♥️".

Hasta el momento, Anamar no ha hecho declaraciones sobre las palabras de Renzo, pero sus últimas publicaciones ha avivado la conversación en redes sobre su embarazo y su situación actual, ya que se ha mostrado de vacaciones. Inclusive ha compartido emotivas reflexiones.

Anamar hizo sentimental publicación tras el anuncio de su embarazo. Foto: Instagram @anamar.rpo