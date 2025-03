Karen sí tuvo una relación con Renzo tras la denuncia de Anamar: Así se enamoraron

Cuatro meses después del escándalo en el que Anamar Restrepo acusó a Renzo Meneses de violencia física y psicológica , Karen Candia, señalada como la tercera en discordia, rompió su silencio en una entrevista con Caracol Ahora. En su testimonio, la joven oriunda de Girardot confirmó que sí tuvo una relación con el exdesafiante, pero aseguró que ocurrió después de que él terminara su relación con Anamar.

Mira también: Karen se destapa sobre lo que pasó con Renzo y Anamar: "Estoy súper tranquila"

Así surgió la relación entre Karen y Renzo

La semifinalista del Desafío 20 Años aclaró que durante el Omega Tour, un evento donde coincidieron varios exparticipantes de esta temporada del programa, no pasó nada entre ella y Renzo, ya que ambos estaban en relaciones con otras personas en ese momento.

"En el Omega Tour no pasó nada. Sí dormimos en la cabaña, pero no pasó nada porque yo estaba con Alex y Anamar estaba con Renzo. Es súper respetuoso, nunca se me acercó ni insinuó nada", aseguró.

Publicidad

El viaje a Cartagena y el inicio del romance

Sin embargo, la relación entre los exdesafiantes comenzó a cambiar después de que el modelo le confesara que su relación con Anamar atravesaba una crisis.

"Él me contaba de que su relación con Anamar no estaba de la mejor manera, había muchos problemas de parte de ella. Son cosas mucho más personales que él me contaba. (...) Yo le dije 'haz lo mejor para ti, para tus sentimientos y para tu bienestar'. (...) Al hablarle yo así, él se vino más para este lado y desde ahí seguimos charlando, saliendo", relató Karen.

Publicidad

Según sus palabras, Anamar no aceptaba el final de la relación: "Ella no lo quería dejar ir ni ser libre", por lo que ella lo invitó a un viaje que tenía con amigos, pero él no estaba seguro de si podría ir.

Karen tuvo una relación con Renzo

El punto de quiebre ocurrió en enero de 2025, cuando Renzo y Karen fueron vistos juntos de vacaciones en Cartagena. Aunque en un principio negaron que entre ellos hubiera algo, Candia ahora reconoce que el último día del viaje hubo acercamientos románticos y, a partir de ahí, decidieron darse una oportunidad.

"Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, entonces de mi parte estoy súper tranquila porque no dañé nada", concluyó.

Esta versión de los hechos ha generado opiniones divididas entre los seguidores del reality, quienes siguen atentos a los capítulos finales de esta polémica historia.

Publicidad

Te puede interesar: Karen, del Desafío 2024, mostró su nuevo y espacioso apartamento en Bogotá