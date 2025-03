Karen se destapa sobre lo que pasó con Renzo y Anamar: "Estoy súper tranquila"

El pasado 9 de diciembre,Anamar Restrepo , exparticipante del Desafío 2024, reveló haber sido víctima de violencia física y psicológica por parte de Renzo Meneses, también exdesafiante. A través de una publicación, compartió una serie de fotografías donde se evidenciaban hematomas y golpes en su rostro, piernas, brazos, cuello y otras partes de su cuerpo.

"Denuncio públicamente a RENZO MENESES como la única persona responsable del delito de lesiones personales y maltrato en mi contra y que si algo llegase a sucederme él es el autor”, escribió la joven en su momento.

Además, la paisa mencionó que Karen Candía habría sido la tercera en discordia, con quien Renzo le fue infiel. Esta declaración generó diversas reacciones tanto entre los seguidores del reality como entre sus excompañeros.

El 11 de diciembre, el deportista rompió su silencio y defendió su presunta inocencia: "No es casualidad que, tras la publicación de una historia que claramente causó molestia, ira y celos, se hayan difundido imágenes de una presunta agresión en la que se me señala como autor", expresó.

Karen Candia, señalada como la tercera en discordia, nunca se había referido de manera explícita al tema. Sin embargo, ha enviado diversas indirectas en sus redes sociales y, en diciembre, incluso limitó los comentarios en sus publicaciones.

El 6 de enero de 2025 se confirmó que Karen y Renzo estaban juntos de vacaciones en Cartagena, luego de que la joven compartiera una serie de historias en su cuenta de Instagram con detalles que fueron vinculados con el modelo.

Karen revela si tuvo una relación con Renzo

Ahora, cuatro meses después del escándalo, Karen Candia rompió su silencio en una entrevista con Caracol Ahora y se refirió a los hechos que la dejaron en el ojo del huracán.

La joven, oriunda de Girardot, reveló que sí tuvo un amorío con Renzo, pero aseguró que ocurrió después de que él diera por terminada su relación con Anamar.

"Él me contaba de que su relación con Anamar no estaba de la mejor manera, había muchos problemas de parte de ella. Son cosas mucho más personales que él me contaba. (...) Yo le dije 'haz lo mejor para ti, para tus sentimientos y para tu bienestar'. (...) Al hablarle yo así, él se vino más para este lado y desde ahí seguimos charlando, saliendo", declaró.

Viaje de Karen y Renzo a Cartagena

Karen también habló sobre el viaje a Cartagena y los videos que se viralizaron. Aseguró que, en ese momento, aún no había surgido su amorío, pero el último día tuvieron acercamientos románticos y decidieron darse una oportunidad.

"Nunca me entrometí en nada, nunca me metí en una relación, entonces de mi parte estoy súper tranquila porque no dañé nada", afirmó.

Karen revela si es novia de Renzo

Adicionalmente, comenta qué sucede actualmente con el modelo fitness: "Hoy en día no estoy con Renzo, ya hace dos meses que ya no estoy con él. Después de Cartagena ya no más porque él estaba enfocado en eso (señalamientos de maltrato por parte de Anamar), en los abogados, tenía que salir de un problema, me estaba involucrando demasiado en ese problema y mi energía es muy valiosa. (...) entonces de mi parte decidí alejarme", agregó.

