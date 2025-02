La "tiradera" entre Anamar y Karen del Desafío no para y expusieron sus intimidades: "asco ser tú"

La enemistad entre Karen y Anamar no cesa, y las exparticipantes del Desafío aprovechan cualquier oportunidad para enviarse indirectas y mensajes ofensivos, haciendo referencia a lo sucedido con Renzo.

Cabe recordar que el conflicto surgió cuando la paisa denunció haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte de Renzo Meneses, a quien conoció durante el programa y con quien inició una relación. En su publicación exponiendo al barranquillero, también mencionó a Karen Candia como la tercera en discordia.

Tiempo después, salió a la luz un video en el que se veía a la joven modelo de Girardot con Renzo celebrando el inicio de 2025 en una fiesta en Cartagena. Desde entonces, el rifirrafe ha ido escalando y las indirectas se han convertido en mensajes bastante ofensivos.

Lo más reciente es que Candia publicó un video en TikTok con el mensaje: “No te ofendas, pero no existe competencia para mí. Respetuosamente, tú nunca podrás ser como yo. E irrespetuosamente, me daría asco ser como tú”. Aunque algunos intentaron defenderla argumentando que no se refería a Anamar, quedó en evidencia cuando le dio "like" a un comentario que decía: “Anamar tira puyas y Karen tirando no precisamente puyas. Soporten”.

Por su parte, Restrepo respondió contundentemente e incluso expuso el consumo de sustancias psicoactivas de su contrincante: “¿Quién quisiera ser como alguien que no tiene estudios, que se la pasa en fiestas drogándose y siendo infiel a su esposo? ¿Quién quisiera ser como una persona que se mete en las relaciones de sus amigas y que no tiene valores? ¡Por favor, querida! (Asco ser tú)”.

En el espacio de comentarios de ambos clips hay todo tipo de mensajes y reacciones divididas de los usuarios. Mientras algunos toman partido, otros exponen su incomodidad y dicne que deberían dejar atrás esta enemistad.