Madrid respondió tajantemente a quienes especulan sobre su estado tras terminar con Galo

Madrid y Galo anunciaron su ruptura durante los primeros días de enero del 2025 , sin embargo, aún no se sabe oficialmente la razón por la que el noviazgo de cuatro años llegó a su fin y parece que ninguno de los dos está dispuesto a hablar sobre el tema.

Las miradas de los fanáticos del Desafío han estado sobre ellos y las pistas que puedan dar acerca del tema en cada una de sus plataformas digitales. Sin embargo, los usuarios de Internet también han presionado para obtener respuestas.

Conoce más: Separación de Madrid y Galo: La exparticipante del Desafío aceptó la invitación de un "muchacho"

Cómo se conocieron Madrid y Galo

El origen del romance fue en el 2021, en ese momento los dos participaron en la primera edición del Desafío The Box. Ambos hicieron parte del equipo Omega y dentro de la competencia parecía que no sucedía nada entre ellos, pero cuando la joven reingresó, surgió el amor.

Publicidad

Desde entonces habían estado juntos y, de hecho, en la edición del 2024 del reality de los colombianos ella habló de él y de la familia que formaron durante estos años , ya que tenían planes como pareja, creaban contenido y formaron una vida.

Madrid habló de su ruptura con Galo

Publicidad

La atleta ha retomado su vida y en sus redes sociales ha compartido fotografías y videos de lo que ha estado haciendo con su tiempo. Un ejemplo de ello es que viajó al Parque Nacional de los Nevados para reconectar con la naturaleza.

No obstante,su salud tuvo repercusiones y por ende se devolvió antes de llegar a la cima, anunció que le había dado “mal de altura”, por esto decidió escuchar a su cuerpo y no continuar, no sin antes publicar unas cuantas instantáneas de su aventura.

Te puede interesar: Estas han sido las separaciones de famosos y matrimonios fugaces más sonados

Precisamente, en uno de los comentarios de su publicación, un internauta escribió: “Se te ve triste, Madrid. Llegará el indicado a tu vida, espera en Dios”. Parece que esto hizo estallar a la exdesafiante, quien le respondió contundentemente.

“No, dejen de meterse cosas en la cabeza, no estoy triste, ni lo estuve, yo hice muy bien mi proceso. Fui porque era un regalo de mí para mí, no por querer sanar nada. Los quiero mucho, gracias por estar pendientes, pero YO ESTOY MUY BIEN, excelente diría yo”, escribió.

Madrid contestó si está triste por la ruptura de Galo. Foto: Instagram @laujmadrid

Publicidad

Esta no es la primera vez que la mujer les insiste a sus seguidores en que no hablará nada sobre su ruptura amorosa y en que está bien porque todo lo que sucedió en el noviazgo fue bueno, no obstante, parece que sí está agotada de responder a la misma situación.