Madrid confirmó su separación de Galo: Esto es lo que se sabe sobre la ruptura

Con un mensaje dirigido a sus fanáticos, Madrid finalmente salió a confirmar que terminó su noviazgo de más de tres años con Galo, a quien conoció durante el Desafío The Box 2021, y dio detalles sobre cómo ha llevado esto.

"¿Que si estoy soltera? Sí hace mes y medio lo estoy, nunca he querido hacer público algo que fue tan mío (porque sé que existen todo tipo de comentarios) y nunca he querido hacer un circo de algo que fue importante para mí, yo siempre estaré agradecida con ustedes por estos 3 años y medio donde me apoyaron y donde yo pude transmitirles mis sentimientos a través de mis redes", escribió en su historia de Instagram.

Cabe recordar que esta deportista ya había publicado un video en el que se le veía llorando mientras manejaba, en el que comentó que decidía alejarse y hacer silencio porque ya había hecho mucho ruido.

Con respecto al mensaje en el que anunció su ruptura con Galo, Madrid añadió: "siempre he sido sincera, honesta, clara y transparente con quien soy, así que si guarde silencio fue porque mi corazón necesitaba sanar, aún lo estoy haciendo. Yo sé que más de uno no hace la pregunta porque estén preocupados por cómo estoy o por cómo me he sentido, sino por el morbo del chisme, pero bueno... en este final no hay ni villanos ni héroes".

Madrid da a conocer que terminó con Galo. Foto: Instagram @laujmadrid

Luego de estas palabras, la exparticipante del Desafío subió un video mientras que estaba entrenando en el que recalcó que ha estado muy tranquila, leyendo y teniendo momentos de silencio y reflexión, en los que destacó el poder estar consigo misma.

Por otra parte, les agradeció a sus amigos, quienes la han apoyado a sobrellevar este proceso, dejando en claro que aunque no ha estado tan derrumbada, ellos no la han dejado sola y han sido claves para analizar lo que ha sucedido.

Asimismo, comentó lo valioso que ha sido contar con el apoyo de su hijo, con quien ha tenido charlas profundas e importantes, por lo que ha sido una gran ayuda.

Con respecto a Galo, el ganador del Desafío The Box 2021 no ha dado declaraciones al respecto ni se ha referido al fin de su noviazgo.