Avance Desafío Siglo XXI: Un participante abandonará la competencia esta noche

No te puedes perder el próximo capítulo del Desafío a las 8:00 p.m. después de Noticias Caracol. Una mujer abandonará la competencia y deberá despedirse del programa, ¿de quién se tratará?