"Me golpearon el cuello": Exparticipante del Desafío 2024 reveló que fue víctima de robo

Los fanáticos del Desafío siempre están atentos a cada movimiento de los participantes, siguiéndolos de cerca incluso después de finalizada la competencia. Por esto, llamó la atención lo que compartió una exparticipante de la edición que celebró los 20 años del reality, pues esta aprovechó el último día del año para sincerarse sobre los momentos agridulces que atravesó en el 2024.

Mientras muchos usan esta fecha para destacar lo positivo y celebrar sus triunfos, una deportista que destacó en el programa decidió compartir las dificultades que marcaron su año.

Exparticipante del Desafío 2024 fue víctima de robo

Laura Madrid de las exparticipantes más recordadas de la producción y bicampeona del Reto 3X Rexona Clinical by Desafío, compartió a través de sus historias de Instagram y ante sus más de 746 mil seguidores, un balance emocional de su año.

Madrid reveló que en 2024 fue víctima de robo y sufrió ansiedad. Foto: Instagram @laujmadrid

"En un mundo donde todos mostramos nuestros 'triunfos', aquí te muestro mis desaciertos", comenzó su relato. La atleta detalló algunos de los momentos más difíciles del año, como el intento de atraco en enero que le provocó ansiedad durante días, y un robo en febrero que dejó secuelas físicas y emocionales porque la halaron desde una moto y la golpearon en el cuello por arrebatarle una de sus cadenas.

A esto se sumaron retos profesionales y económicos: “Durante el año me escribieron múltiples marcas para trabajar con ellas, pero no se concretó nada. Pude darme cuenta de que dentro de mí tenía celos por personas a las que sí se les daba”.

También habló sobre su regreso al Desafío, el cual no resultó como esperaba: “Siempre quise volver al Desafío, pero no de la manera en la que volví. Me enfrenté con comentarios que me dolieron mucho, así que decidí no volver a competir”.

Sin embargo, en medio de estos desaciertos, la ‘Reina del Aire’ encontró fortaleza en su fe y en el amor propio. "Ahora estoy más conectada con Dios y agradecida por cada aprendizaje. Soy una mujer valiente, fuerte y capaz. Tengo la absoluta certeza de que cada paso que doy es mejor que el anterior".

Madrid concluyó con un contundente mensaje sobre el amor propio: “Encontré en mi corazón todo lo que estaba buscando. Soy mi mejor amiga, mi fuerza, mi capacidad, mi paz mental, mi todo. Yo soy perfecta”.