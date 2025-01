Danilo, exparticipante del Desafío, reapareció en redes y dio a conocer un nuevo proyecto

Luego de un poco más de un mes sin aparecer en redes sociales, Danilo, quien fue participante del Desafío 2024 , explicó las razones que lo llevaron a desconectarse un poco, aunque ahora promete que viene recargado y con ganas de salir adelante, por lo que recalcó que para dicho propósito necesita el apoyo de sus seguidores.

Inicialmente, el joven reveló que luego de haber salido del reality de los colombianos ha fracasado en varios negocios y que no se le han dado las cosas, aunque hizo énfasis en que todo esto lo ha ayudado a aprender varias lecciones y conocer quiénes son esas personas que están a su lado cuando no tiene dinero.

Frente a esto, Danilo comentó que se reunió con su equipo para plantearse un nuevo proyecto y rumbo en sus redes sociales, dado que quiere traer no solo nuevos videos, sino también dinámicas con las que pretende interactuar con sus fanáticos.

Sin embargo, al mostrar a las personas detrás de esto, mostró que es él desempeñándose en varias labores y grabó unas escenas en las que estos papeles aparecían en un solo lugar, explicando qué es lo que está pasando por su mente en medio de este momento en el que tiene el objetivo de salir adelante.

Recalcando lo fundamental que es Dios para sus proyectos de vida, Danilo recalcó que uno de sus intereses está en conectar más con las personas y generar ganancias de sus cuentas en las diversas plataformas digitales.

Sumado a esto, el fisicoculturista reveló que ahora tendrá a seis personajes en sus contenidos, todos interpretados por él, presentando a 'Guardaespaldas', con quien mostrará esa fuerza y cuerpo que lo caracterizó durante su paso por el Desafío 2024.

Por otra parte, pensando en las críticas que este video podría generar, el exparticipante nombró todos los obstáculos que tuvo a lo largo de estas grabaciones y lo importante de ayudar a los nuevos creadores de contenido, mencionando que las personas no saben todo lo que pasa detrás de cámaras.

Para finalizar, Danilo resaltó su interés por hacer videos cada vez más profesionales y con mejor calidad, para luego pedir que también lo apoyen en su cuenta fitness de Instagram, en donde subirá imágenes de su faceta como modelo, mientras que su perfil principal solo será enfocado en actos benéficos para quienes lo necesiten.