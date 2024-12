Mary Méndez se despachó contra Kevyn y su infidelidad en pleno set de La Red: Esto pasó

En La Red se llevaron a cabo los premios con los que dan cierre al 2024 y las respectivas noticias de entretenimiento que hubo durante este año, en lo que sin duda las polémicas del Desafío tuvieron su propio espacio, en el que Mary Méndez le dijo a Kevyn lo que pensaba de él.

Cabe destacar que los momentos nominados, además de la relacionada con el campeón del reality eran: 'Beba y sus peleas', debido a que esta exparticipante levantó varias críticas dentro y fuera de la Ciudadela, 'Alejo, el traicionero', dada la estrategia que planteó dentro del juego, y la 'Expulsión de Marlon', puesto que era uno de los favoritos a ganarse esta edición del programa.

Mary Méndez enfrentó a Kevyn por su infidelidad

Al ser considerado como el ganador de la polémica del año dentro del Desafío 2024, el oriundo de Puerto Boyacá llegó al set de La Red para recibir este particular premio, en el que la presentadora ni siquiera lo dejó hablar, puesto que quería decirle lo que piensa de él cara a cara.

"Kevyn, yo te voy a hacer una pregunta, menos mal ya te tengo de frente: ¿A cuenta de qué, si usted entró con novia, se puso a coquetear? ¿Qué fue lo que pasó ahí?", dijo la samaria.

El exparticipante le dejó claro a la presentadora que él no había entrado con dicho objetivo a la competencia y que fue algo que se dio por dejarse llevar de sus sentimientos.

Luego de que la integrante de La Red le preguntara al campeón del Desafío 2024 si sigue enamorado de la mujer que era su novia, él respondió que si lo hubiese estado ni siquiera le habría fallado: "obviamente me arrepiento de lo que hice. Yo a ella la quiero mucho, es una gran mujer".

Dado que estaba interesada en realizar más preguntas, los presentadores interrumpieron todo y le dieron el galardón a Kevyn, intentando frenar el rifirrafe, no obstante, evitando ser callada, la samaria mencionó: "Ustedes saben que Mary Méndez no perdona cacho".

Sumado a esto, la también empresaria dijo: "yo le digo fuera, fuera, fuera. A mí no me gusta el hombre que no sabe lo que quiere". A la vez, ya estando al lado del oriundo de Puerto Boyacá, indagó al joven de 28 años al preguntarle si había aprendido de su lección y si tenía en sus planes volver a ser infiel.