Kevyn, campeón del Desafío 2024, cambió de look y se hizo trenzas, ¿le lucen?

El pasado 27 de septiembre fue la gran final del Desafío 2024 y Kevyn Rua se convirtió en el ganador, dejando su nombre en la tan anhelada copa y llevándose 1.350 millones de pesos. En su paso por la Ciudadela, el competidor oriundo de Puerto Boyacá destacó en el primer Desafío de Capitanes, protagonizó un amorío con Natalia y luego llamó a Guajira para ser su refuerzo en la Etapa Dorada.

Recientemente, Kevyn sorprendió nuevamente a sus fanáticos en redes sociales al mostrar su nuevo look: un cambio radical que despertó todo tipo de comentarios.

Mira también: Kevyn estaría saliendo con una misteriosa persona, ¿lo conquistó alguien del Desafío?

El campeón del reality compartió en su perfil de Facebook, ante sus más de 300 mil seguidores, el momento en que habla con su madre mientras reciben la casa con la que ella tanto soñaba.

Kevyn, del Desafío 2024, sorprendió con nuevo look. Foto: Instagram y Facebook @kevynrua75

En el video, la mamá de Kevyn le dedica unas conmovedoras palabras, expresando su agradecimiento y emoción por el gesto de su hijo: "Diosito sabe lo que estoy sintiendo hijo porque muchas veces pensé que esto no se iba a poder. Ahorra cuando no uno gana el mínimo es complicado para una madre y los hijos son pequeños. Lo veía imposible, pero usted respondió a mis oraciones".

Publicidad

Este momento tocó profundamente a los seguidores del participante, quienes no solo lo aplaudieron por el gesto, sino que también comentaron sobre su cambio de look, elogiando las trenzas y destacando lo bien que le quedan.

"Este señor es un ejemplo, sigue así manito", "Quiero ver la casa completa, qué bendición", "Qué bella tu mamá", "Tus trenzas se ven bonitas", "Eres un gran hijo", son solo algunos mensajes que se pueden leer entre los más de 200 comentarios.

No te pierdas: Kevyn, del Desafío, estaría pensando en comprar tremenda camioneta, ¿se le va todo lo del premio?

Publicidad

Kevyn le responde a Natalia por sus críticas a su rol como padre

En la entrevista de Los Enredados, Kevyn no se queda con nada y es contundente al defender su rol como papá y lo mucho que cuida y quiere a Matías. Estas son sus palabras.

"No sé cuánto tiempo me conoció como para decir eso... ¿Unos días? No creo que pueda opinar mucho del tema. Mi hijo va a cumplir 9 años y a cada pista que salía lo nombraba, corría por él, estaba pendiente por él. Es un amor grande como para que una señorita, que no me conoce afuera, hable de lo que no sabe".

Guajira también opina del tema y en exclusiva dice: "Puedo dar fe de que le hace videollamada dos o tres veces al día y está pendiente de todo lo que necesita. Lo que dicen es fake, yo sí lo conozco muy bien y puedo decir".