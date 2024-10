Guajira le envía un fuerte y retador mensaje a Mai del Desafío: "Que no se haga la loca"

Kevyn y Guajira son los invitados de la última entrega de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red . En esta oportunidad, el ganador del Desafío 20 Años y su refuerzo se sinceran sobre los momentos más polémicos que vivieron dentro y fuera de la Ciudadela.

Guajira dice qué pasó con Mai del Desafío The Box 2023

Al reaccionar a los memes que les han hecho en redes sociales, la abogada de profesión comenta qué pasó con Mai , pues la exparticipante del Desafío The Box 2023 aseguró no saber por qué su amiga la dejó de seguir en Instagram, después de que tuvieron una amistad tan especial.

Sin tapujos ni temor a las repercusiones de sus palabras, la deportista responde: "Mai si sabe por qué la dejé de seguir, es solo que no tiene los cojones. Hay códigos entre personas que fueron amigas, que no se haga la loca".

Acto seguido, asegura que no está cerrada a la reconciliación porque "hubo cosas bonitas pero otras incómodas", en su amistad.

Guajira compitió en la Recta Final del Desafío con un dedo fracturado: "aguanté todo lo que pude"

La competidora hizo énfasis en que no solo fue un problema de salud, sino varios y se mostró orgullosa de haber podido superar este momento.

"En la primera prueba de contacto me fracturé este dedo, ahí lo pueden ver. Este dedo está fracturado y me lo tuve que operar. En la prueba de los cien millones me partí acá (señala el mentón). Tengo ligamentos de la rodilla parcialmente rotos y este hombro, el mango rotador que le dicen, está liquidado y aún así campeona, sin nada de lloradera", expresó en la plataforma.

Adicionalmente, escribió en la misma historia que no quería abandonar el juego y añadió que ahora está mucho mejor: "así que le di manejo y aguanté todo lo que pude. Ahora está bien torcido".

