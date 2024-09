¿Endry Cardeño apareció en un video para adultos? La actriz revela la verdad

Endry Cardeño es la invitada especial del quinto capítulo de Los Enredados, podcast de Caracoltv.com y La Red, donde habla de los momentos más retadores que ha afrontado en su vida, inclusive antes de alcanzar la fama gracias a la actuación.

Durante la entrevista, a la actriz trans le responde a sus críticos, recuerda cuando fue jurado de un reinado de belleza en una cárcel, muestra una foto de su infancia y revela que tuvo un roce con Alejandra Azcárate por uno de sus comentarios en un evento público.

En la conversación, Cardeño se refiere al presunto video íntimo suyo que solían vender en las calles de Bogotá e inicia contando que este ha sido "el fake más grande que me ha perseguido durante toda la vida".

La invitada continúa relatando que por culpa de la fama, empezó a circular el rumor de que tenía un video para adultos y que este lo vendían en los semáforos en un complicado con contenido del mismo tipo de otras celebridades.

Cuando ella se enteró, solo pudo recordar todas las oportunidades en las que se embriagó: "Pensaba en todas las veces que me enlaguné... Los celulares ya tenían cámara. Yo pensaba 'Dios mío, qué me pasó, alguien me grabó y no me acuerdo. Casi muero porque estaba en pleno furor".

Por otra parte, confiesa que al escuchar lo que decían sobre ella, se fue de su casa y no pudo despedirse bien de su madre, pero también le preocupaba su productor. Al tomar un vuelo a la ciudad por su mente pasaba lo siguiente: "Si ese video es mío, que este avión se caiga ya, por favor". Tiempo después, confirmó que el material no era suyo y que incluir su nombre solo era una estrategia de venta.

¿Endry Cardeño quiere ser mamá?

La respuesta es no. En medio del encuentro, la reconocida actriz asegura que, aunque admira mucho a las mujeres que toman la determinación de gestar un hijo en su vientre, dar a luz y posteriormente educarlo con las bases y los valores para vivir en la sociedad; considera también que es una gran responsabilidad económica y afirma que todavía no se encuentra en condiciones de asumir este tipo de carga.

"No, con esta pobreza qué se va a poner uno a tener hijos, señores por favor. O sea, cada quien que haga lo que quiera y me parece que es muy valiente hoy en día tener hijos. Para mí, para Endry Cardeño, apuradito puedo conmigo. Por eso mi show de comedia se llama 'En estado crítico', porque yo vivo así", señala en el en vivo.

De igual forma, añade que por el momento no tiene hijos biológicos en la vida, pero sí ha tenido la fortuna de conocer a personas de su comunidad que la ven como un modelo a seguir y acuden a ella para que les brinde consejos.