Jenny López reveló cuándo será su boda con Jhonny Rivera y los posibles invitados

El pasado 3 de mayo, el cantante de música popular Jhonny Rivera, de 51 años, le pidió matrimonio a su novia, Jenny López, quien es 22 años menor que él. La propuesta ocurrió en pleno concierto en el Movistar Arena de Bogotá, ante más de 11 mil personas, y el momento no tardó en viralizarse, generando todo tipo de reacciones en redes sociales.

Mira también: Andy Rivera se pronunció por el matrimonio de su papá, Jhonny Rivera y Jenny López

Un mes después, la joven artista se refirió a su futura boda mediante una dinámica de preguntas en Instagram, donde no faltaron los comentarios críticos sobre su relación, especialmente por la diferencia de edad con el músico.

Cuándo se van a casar Jhonny Rivera y Jenny López

Publicidad

Ante una pregunta en la que insinuaban que su matrimonio sería "pomposo", Jenny respondió con claridad:

“Les contamos que es el otro año. Todavía no tenemos fecha. El tema de que sea muy pomposa, realmente no. Planeamos o pensamos que, de pronto, el dinero que se vaya a invertir en una fiesta sea una mejor opción en un viajecito o algo así. Pensamos que va a ser muy familiar y con nuestro círculo social, que la verdad es muy pequeño, aunque no lo crean”, explicó.

La respuesta fue replicada por páginas de entretenimiento y provocó nuevas opiniones en redes. Algunos comentarios fueron de apoyo, pero también hubo mensajes críticos: “Siempre se casan por interés”, “Jenny no te cases, estás muy joven 😭”, “Pierden ahí la juventud nada más por interés”, se lee en algunas publicaciones.

Publicidad

Así fue la propuesta de matrimonio

El emotivo momento de la pedida de mano en el Movistar Arena quedó registrado en videos que circulan en redes sociales. Jhonny Rivera se arrodilló en medio del show, sorprendiendo a Jenny, quien se cubrió el rostro con emoción ante los gritos del público. Ella se arrodilló a su lado, lo abrazó, lo besó y tomó la caja roja que contenía la joya.

Después del “sí”, Jhonny le recordó al público que esa noche quedaría marcada para siempre en su vida. Jenny, por su parte, se secó las lágrimas y retomó la canción que interpretaba mientras su prometido la miraba con orgullo.

Mira también: Jhonny Rivera tuvo incidente al salir de un show: "El carro no era mío y el dueño estaba estresado"