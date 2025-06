Jhonny Rivera tuvo incidente al salir de un show: "El carro no era mío y el dueño estaba estresado"

"Va a pasar mucho tiempo para que yo pueda superar el concierto de anoche en Anolaima", estas fueron las palabras con las que el reconocido artista Jhonny Rivera apareció en redes sociales este 23 de junio. El intérprete de 'Soy soltero' confesó que quedó encantado con el público que asistió al evento y reveló la razón por la que no pudo quedarse más tiempo a compartir con sus seguidores.

Según explicó, siempre se ha caracterizado por tomarse fotos con las personas que se acercan a él; sin embargo, en la noche del 22 de junio recibió instrucciones para abandonar la actividad lo más pronto posible debido a un tema de movilidad.

"Anoche el pueblo estaba colapsado, la salida estaba imposible. Entonces, instrucción de la Policía y de todos 'hay que salir rápido porque o sino todo el mundo empieza a salir y se cierra la vía. Estaba la Policía tratando de sacarme, yo me tomé fotos ahí lo que pude", mencionó en medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Posteriormente, contó que vivió un incidente cuando se subió al carro, pues una admiradora empezó a golpear el vehículo porque había llevado a una quinceañera que deseaba conocerlo y grabar un video y, a pesar de que pensó en bajar el vidrio y acceder a su petición, terminó cambiando de opinión.

"El carro en el que yo iba no era mío. Yo sufría porque la gente golpeaba y el dueño estaba estresado y yo con pena. Cuando es el carro mío la verdad a mí a veces no me ha importado, pero era un carro nuevo", dijo.

Por último, le pidió a la mujer en cuestión que se pusiera en contacto con su equipo de trabajo para que él pudiera enviarle el saludo que quedó pendiente y se disculpó con los demás fans que se quedaron esperando un encuentro; asimismo, les recordó que el próximo 13 de septiembre estará en el Movistar Arena de Bogotá cantando sus más grandes éxitos y compartiendo con su comunidad por medio de la música.

