Erika Zapata se robó el show en plena Feria de las Flores: corearon su nombre

Erika Zapata se llevó una gran sorpresa este jueves 7 de agosto, cuando recibió multitudinarias muestras de cariño durante el desfile de autos clásicos, uno de los eventos más esperados de la Feria de las Flores que se realiza en Medellín.

Erika Zapata llamó la atención en la Feria de las Flores

La reconocida reportera, que mantiene informados a los colombianos sobre lo que sucede en Antioquia, estuvo a cargo de cubrir el recorrido que partió de la Universidad Pontificia Bolivariana y se extendió por 17 kilómetros, exhibiendo 390 vehículos que hoy hacen parte del patrimonio automotor del país.

En medio de su labor para el noticiero y antes de que comenzaran a transitar los autos, Zapata avanzaba junto a dos compañeros de trabajo cuando empezó a llamar la atención de los asistentes. Desde las tribunas, decenas de personas comenzaron a corear su nombre, grabarla con sus celulares y saludarla efusivamente, como si se tratara de una celebridad. Ella, con una sonrisa, correspondió los saludos.

En su cuenta de Instagram, donde reúne más de 290 mil seguidores, la periodista compartió varios de los videos que le enviaron los asistentes, expresando su agradecimiento y confesando que se sintió un poco apenada por ser el centro de todas las miradas.

Este gesto del público confirma la gran acogida que Zapata ha ganado gracias a sus reportajes, su cercanía con la gente y la espontaneidad con la que se comunica frente a las cámaras.

“Mi camarógrafo @caciquequirama me hizo este hermoso video de un poco de la jornada de hoy. Qué alegría tanto amor. Me siento muy afortunada”, escribió en una de las publicaciones.

Erika Zapata se sinceró sobre su vida amorosa

En una entrevista el pasado 5 de agosto, la reportera se sinceró sobre lo que realmente ocurrió. Habló sin filtros sobre su vida amorosa y sobre lo que espera encontrar en una pareja. “Me rompieron el corazón. Había conseguido mi primer novio y resulta que me estaba engañando con otra persona”, reveló con visible emoción. Luego, explicó que esta fue la razón por la que en julio publicó videos y fotos llorando.

“No estaba preparada para que se burlaran de mí. Soy tan honesta en este mundo tan infiel, que cuando eso me pasó, yo no supe cómo actuar”, recalcó.

