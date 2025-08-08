Publicidad

Noticias Caracol
Caracol TV  / Actualidad  / Erika Zapata se robó el show en plena Feria de las Flores: corearon su nombre

Erika Zapata se robó el show en plena Feria de las Flores: corearon su nombre

En pleno cubrimiento del desfile de autos clásicos en la Feria de las Flores, Erika Zapata fue sorprendida por decenas de asistentes que corearon su nombre y la saludaron como toda una celebridad.