Nicky Jam se tatuó el rostro de su novia colombiana: así quedó el polémico retrato

Además de su trayectoria de más de dos décadas en el género urbano, Nicky Jam suele captar la atención del público por su vida personal. Esta vez, el artista de 44 años sorprendió a sus más de 43 millones de seguidores en Instagram al mostrar que se tatuó el rostro de su esposa, la colombiana Juana Valentina Varón Cardoso, en una de sus piernas.

El tatuaje, que rápidamente se volvió viral, desató todo tipo de reacciones en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron el gesto romántico, otros cuestionaron el diseño del retrato, asegurando que no se parece del todo a la joven. Estos son solo algunos mensajes de los que se pueden leer: "En unos meses lo veremos borrándoselo 😂", "Quien lo tatúa, para no ir 😳", "Parece la hija".

Nicky Jam subió un story donde muestra un nuevo tatuaje del rostro de su esposa Juana Valentina, en la pierna. pic.twitter.com/CshsiW9uHW — Molusco (@Moluskein) August 3, 2025

Un matrimonio discreto y una historia de amor inesperada

La pareja contrajo matrimonio en secreto. Según reveló el programa El Gordo y la Flaca, el enlace fue oficializado en el apartamento de Nicky Jam en Downtown Miami, Florida, con solo dos testigos presentes: el notario y el mánager del cantante. En el registro civil, al que tuvo acceso el programa, aparece la fecha y la firma de ambos.

Nicky Jam y Juana Valentina se habrían conocido en un restaurante, cuando ella ingresó junto a su madre y una amiga. De inmediato intercambiaron mensajes en redes sociales y al tiempo, surgió el romance.

Un Ferrari como regalo de cumpleaños

En marzo de este año, el cantante volvió a ser tendencia al publicar un video en el que mostraba el lujoso regalo de cumpleaños que le dio a su esposa: un Ferrari Roma, valorado en aproximadamente 264.999 euros. En el clip, que tiene como fondo su tema Dile a él, se ve la emoción de Juana Valentina al recibir el deportivo de alta gama.

