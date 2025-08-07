Publicidad

Nicky Jam se tatuó el rostro de su novia colombiana: así quedó el polémico retrato

Nicky Jam se tatuó el rostro de su novia colombiana: así quedó el polémico retrato

El cantante de reguetón volvió a ser tendencia por su nuevo tatuaje: es el rostro de la colombiana Juana Varón, quien es 21 años menor que él y con quien ya se habría casado en secreto.