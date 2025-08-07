El sueño que Daniela Ospina dejó atrás al momento de casarse con James Rodríguez

Daniela Ospina volvió a ser noticia tras una emotiva entrevista en el pódcast ‘Deja el chou’, donde se sinceró sobre uno de los sacrificios más importantes que hizo en su juventud. Aunque muchos la conocen por su faceta como empresaria, modelo e influenciadora, pocos saben que tuvo una prometedora carrera como deportista de alto rendimiento que terminó dejando atrás para apoyar la carrera de su entonces esposo, James Rodríguez.

Mira también: Daniela Ospina envió contundente mensaje a quien la criticó: "Deberías aprovechar los valores"

Desde muy pequeña, Ospina sintió afinidad por el deporte. A los 10 años quiso jugar fútbol, pero su mamá le sugirió probar con otra disciplina. Fue así como llegó al voleibol, donde no tardó en destacar. Su talento la llevó a integrar la Selección Antioquia y más adelante la Selección Colombia, con la que jugó durante cuatro años.

“Fue muy corto porque mi vida ha sido bien rapidita. Me casé muy joven, me fui de la casa y mi carrera, por decirlo así, se acabó a los 18”, contó con franqueza durante la conversación.

Publicidad

La antioqueña reveló que tuvo la oportunidad de continuar sus estudios universitarios en Estados Unidos y jugar voleibol a nivel competitivo, lo que representaba el cumplimiento de un sueño que había cultivado desde niña. Sin embargo, justo en ese momento apareció en su vida James Rodríguez, y enamorada, tomó otro rumbo.

“Sí, fue una decisión. Mira, estoy en paz, y va a sonar muy loco, pero lo sané el año pasado, porque creo que mi única guerra conmigo misma fue que tuve una oportunidad, cuando salí del colegio, de venir a estudiar a Estados Unidos y de paso jugar voleibol. Entonces siempre fue como: ‘¡wow!, el sueño de una niña’”, confesó conmovida.

Publicidad

Tenía todo listo para emprender su viaje, pero eligió quedarse en Colombia y apoyar la carrera futbolística de James, con quien contrajo matrimonio en 2010 y tuvo una hija, Salomé.

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Ospina recordó un episodio de 2024: durante un torneo deportivo de su hija en Miami, donde se encontró con la persona que años atrás la había ayudado a gestionar su ingreso a la universidad en Estados Unidos. Ese reencuentro la conmovió.

“La lágrima me brotó y dije: ‘mi único check que faltó’, pero después miré a Salo y fue como: ella, decidí por ella, entonces me llena de paz”, expresó.

Mira también: Daniela Ospina tomó decisión en la crianza de Salomé, hija de James Rodríguez: "Qué pereza"

Aunque su carrera deportiva se vio truncada, Daniela asegura que no se arrepiente de sus decisiones y hoy, volvió a encontrar el amor en Gabriel Coronel.

