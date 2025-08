Murió actriz de 'The Walking Dead' a los 33 años: quién era y causa del deceso

Los fanáticos de 'The Walking Dead' están de luto tras confirmarse la muerte de Kelley Mack, actriz que interpretó a Adeline (Addy) en la novena temporada de la serie. La intérprete falleció el pasado 2 de agosto, a los 33 años, tras una dura batalla contra un agresivo tumor cerebral.

The Walking Dead, una de las series más aclamadas de los últimos años por retratar un futuro postapocalíptico lleno de zombies, fue solo una de las producciones donde participó Mack. También actuó en series como ‘Chicago Med’, ‘9-1-1’ y prestó su voz para el personaje de Gwen Stacy en la versión original de ‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’.

De qué murió Kelley Mack

Aunque su muerte ocurrió el 2 de agosto, la familia confirmó la noticia días después a través de redes sociales. Fue su hermana quien recordó que Kelley padecía glioma difuso de línea media, un tipo de tumor cerebral que se origina en el sistema nervioso central, y que le fue diagnosticado hace un año. Al momento de su fallecimiento, estaba acompañada por su madre y su tía.

“Kelley ya se ha manifestado ante muchos de sus seres queridos en forma de mariposas. Será extrañada por muchos de una manera tan profunda que las palabras no pueden describirlo”, se lee en la emotiva publicación. Sus seres queridos también destacaron el coraje con el que enfrentó la enfermedad.

Cáncer de Kelley Mack

Mack documentó abiertamente su batalla contra el cáncer en redes sociales, donde compartía actualizaciones sobre su estado de salud y reflexiones personales. En una de sus publicaciones explicó que, debido a una biopsia espinal, sufrió una parálisis parcial que le quitó el control de su pierna derecha, por lo que debía desplazarse en silla de ruedas o con un andador. El próximo 16 de agosto, en su ciudad natal, Ohio, se le rendirá un homenaje conmemorativo.

