"Me da miedo quedarme solterona": Erika Zapata se sinceró sobre su vida amorosa

No caben dudas de que Erika Zapata es una de las periodistas más destacadas de Noticias Caracol, reconocida por su profesionalismo y su particular estilo al reportar los hechos desde el departamento de Antioquia. El pasado 12 de julio, la paisa llamó la atención en redes sociales tras publicar fotos y videos llorando por un desamor, aunque en ese momento no reveló mayores detalles.

Mira también: Así lucía Érika Zapata antes de llegar a Noticias Caracol: fue alumna de Diego Guauque

A Erika Zapata le rompieron el corazón

Ahora, en una entrevista reciente, la reportera se sinceró sobre lo que realmente ocurrió. Habló sin filtros sobre su vida amorosa y sobre lo que espera encontrar en una pareja. “Me rompieron el corazón. Había conseguido mi primer novio y resulta que me estaba engañando con otra persona”, reveló con visible emoción.

Publicidad

“No estaba preparada para que se burlaran de mí. Soy tan honesta en este mundo tan infiel, que cuando eso me pasó, yo no supe cómo actuar”, expresó.

Zapata no sabía cómo reponerse. Llorar se convirtió en su forma de liberar emociones y comenzar a sanar, pero con el tiempo, logró reflexionar sobre lo ocurrido y entendió que no podía dejar que esa experiencia afectara su rumbo. Recordó entre risas la intensidad con la que vivió esa etapa de enamoramiento, pues se había involucrado emocionalmente con la otra persona:

Publicidad

“Me metí en una película impresionante. Me salían corazones por las orejas cuando iba a todas partes. Fue bonito, me gustaba alguien, estaba entusiasmada e ilusionada. Creía que la otra persona era tan honesta como yo”.

A pesar de este episodio, la periodista aseguró que no ha perdido la fe en el amor, aunque reconoce que ahora es más cuidadosa. Adicionalmente, su reconocimiento público también le ha hecho cuestionarse si quienes se le acercan lo hacen por interés o por sentimientos genuinos.

Mira también: Erika Zapata se sometió a procedimiento estético en su rostro

“Me da miedo quedarme solterona”, dijo riéndose, dejando claro que, aunque el trabajo es importante, hoy también valora otros aspectos de la vida. Finalmente, expresó que sueña con una pareja que le aporte emocionalmente, que la respete y que no tenga miedo de estar con alguien expuesto al ojo público.