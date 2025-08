Billy Idol anunció concierto en Bogotá: fecha, lugar y boletería

Billy Idol, una de las figuras más legendarias del rock y referente emblemático del punk y new wave, llega al país por primera vez y lo hará con un concierto en el Movistar Arena de Bogotá el próximo 25 de noviembre en el marco de su gira 'It’s a Nice Day To… Tour Again!'.

El británico, que tiene más de cuatro décadas de carrera, saltó a la fama con canciones como 'Rebel Yell' y 'White Wedding', temas que se convirtieron en verdaderos clásicos y que lo consolidaron como una verdadera estrella de la escena punk londinense.

El concierto promete ser una experiencia intensamente emocional y energética, con cancones que definieron la era MTV y siguen resonando hoy: desde la furia punk de sus inicios, pasando por himnos como 'Eyes Without a Face', hasta su más reciente material de su álbum 'Dream Into It' (2025). Será una noche donde la nostalgia se mezclará con nueva música, y donde Billy Idol, acompañado de su fiel banda y con un despliegue visual moderno, encenderá el Movistar Arena en un viaje por lo mejor de su legado.



Preventa para concierto de Billy Idol en Colombia

Las preventas para este concierto recién anunciado empiezan el 6 de agosto a las 10:00 am. La venta general será a partir del 8 de agosto, a las 04:00 pm. Más info y entradas en billyidol.net/tour

Idol lanzó su nuevo disco Dream Into It en abril de este año bajo Dark Horse Records. Este álbum trae el sencillo '77 (feat. Avril Lavigne)' y entró en el Top 10 de ventas en varios países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania.

Además, Billy es la estrella del documental 'Billy Idol Should Be Dead', que tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Tribeca, en Nueva York. Dirigido por Jonas Åkerlund, ganador de tres Grammys, el documental repasa la vida y carrera del pionero del punk que se convirtió en ícono del rock ‘n’ roll. Con material nunca antes visto y entrevistas personales con Billy, su familia y colaboradores, muestra desde sus inicios, hasta su explosión como súper estrella en la era MTV, además de todos los retos que enfrentó para seguir siendo uno de los grandes del rock después de casi 50 años.

En 2024, Billy celebró el 40 aniversario de su álbum icónico 'Rebel Yell' con una edición Deluxe ampliada, ya disponible vía Capitol/UMe. También estuvo en el Salón de la Fama del Rock & Roll para la inducción de Ozzy Osbourne, junto a Jack Black, Jelly Roll, Maynard James Keenan de Tool y otros grandes.

El 15 de agosto de 2025 saldrán nuevas ediciones en vinilo de tres clásicos: 'Charmed Life', 'Whiplash Smile' y el EP 'Don’t Stop', también por Capitol/UMe.

'Charmed Life' vuelve en vinilo doble por primera vez, con vinilo negro estándar y uno edición limitada color lavanda. 'Whiplash Smile' regresa tras décadas, en vinilo negro o edición especial color naranja opaco. Y 'Don’t Stop' estará disponible en vinilo negro o edición limitada color amarillo limón.

Por 46 años, Billy Idol ha sido una de las caras y voces más importantes del rock’n’roll. Entre 1977 y 1981 lanzó tres discos con Generation X, siendo su carismático líder. En 1982 arrancó su carrera en solitario, mezclando punk con rock’n’roll clásico. Ha estado de gira constante por todo el mundo en la última década y sigue con todo. En 2021 y 2022 lanzó los EPs 'The Roadside' y 'The Cage' con Dark Horse Records, recibiendo excelentes críticas.