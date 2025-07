VIDEO: A Erika Zapata le robaron tremendo beso en vivo y se le declararon

Erika Zapata es, sin duda, una de las periodistas de Noticias Caracol más queridas por los colombianos gracias a su personalidad y al lenguaje que suele utilizar en sus informes sobre lo que sucede en el departamento de Antioquia. Esto se hizo evidente en un informe que realizó en la semana del 14 de julio de 2025, pues en plena transmisión en vivo, dos personas del común le expresaron todo su cariño con efusivas muestras.

A Erika Zapata se le declararon en vivo

Esto sucedió durante un desfile que se realizaba en Medellín. Ella se acercó a dos personas que estaban cerca de las vallas y les preguntó por su opinión, pero, de inmediato, una mujer le robó un beso en la mejilla. Zapata actuó de forma profesional y continuó su informe en el noticiero. Luego le acercó el micrófono a un hombre para conocer su nombre. Él se identificó como Diego Osorio y le dijo, evidentemente emocionado: “No escucho nada, solo sé que te amo”.

Demostrando su profesionalismo, Zapata continuó con el reporte, aunque se sonrojó y se rió durante algunos segundos. Posteriormente, compartió el cómico momento en sus redes sociales y escribió: “Mi gasolina es el amor de la gente”.

Por otra parte, Zapata se mostró muy orgullosa de ser considerada, según la inteligencia artificial, específicamente de Gemini de Google y Grook de X, como la periodista más querida de Colombia. Esta publicación despertó diversas opiniones, pues algunos creen que no debería presumir este tipo de hechos. "Te queremos, no cambies tu esencia", "Me encanta esta niña","Eres muy buena, tus reportajes son agradables, pero que esto lo digan otros, no tú", "La más profesional", son solo algunos mensajes que se pueden leer.

Erika Zapata publicó foto llorando

El pasado 12 de julio, Erika preocupó a sus seguidores al publicar un mensaje desolador en X, acompañado más tarde por una foto en la que aparece llorando. En el primer trino, expresó que estaba atravesando un momento emocional difícil relacionado con un desamor:

“A veces le pido mucho a Dios que se acuerde de mí y que mi corazón esté bien. Yo no soy una persona perfecta, pero no merezco sufrir tanto cada vez que quiero amar como las otras personas. Soy usada, botada y lastimada”, escribió.

