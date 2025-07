Paola Jara perdió un bebé: contó junto a Jessi Uribe cómo se enteró de su segundo embarazo

En una emotiva entrevista para el programa Se Dice de Mí, la cantante Paola Jara compartió detalles íntimos de su vida personal junto a su esposo, el también artista Jessi Uribe. Más allá de la conocida historia de amor que ha unido a esta pareja de la música popular, ambos revelaron un episodio doloroso: la pérdida de un bebé.

Jessi Uribe fue quien, durante la conversación, abordó el tema con sensibilidad. “Queríamos tener un bebé juntos y pasó lo que pasó. No sé si Pao lo dijo, pero Pao perdió un bebé y no nos quedó como ganas… Dijimos: no forcemos las cosas, pidámosle a Dios, lo que él quiera”, expresó el cantante. Ambos decidieron dejar el tema en manos del destino y enfocarse en vivir su relación sin presiones.

Después de la pérdida, y como parte del acuerdo de no insistir, Paola Jara decidió comenzar a planificar. Compró pastillas anticonceptivas; sin embargo, el destino tenía otros planes para ellos.

Durante un viaje a Estados Unidos para una presentación, Paola notó que su periodo se retrasaba. Poco antes de subir al escenario, entró al baño y se hizo una prueba de embarazo. El resultado fue positivo. Con esa noticia aún fresca, y sin compartirla aún con nadie, salió a cantar como nunca antes.

Este bebé será el primero para Paola Jara, mientras que Jessi Uribe ya es padre de cuatro hijos. A pesar de esto, la relación entre Paola y los hijos de Jessi ha sido muy cercana y armoniosa. Ella misma ha comentado en varias ocasiones lo importante que es tener una buena relación con ellos, y cómo han sabido construir una familia extendida basada en el respeto y el cariño.

Paola y Jessi se preparan así para darle la bienvenida a un nuevo integrante en su historia de amor.

