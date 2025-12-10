Publicidad

Murió Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, a los 63 años: esto se sabe

El artista había sido diagnosticado en 2024 con un tromboembolismo pulmonar; sin embargo, su familia no se ha referido recientemente acerca del motivo de su deceso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Murió el cantante español Robe Iniesta a los 63 años.