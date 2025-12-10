Murió Robe Iniesta, fundador de Extremoduro, a los 63 años: esto se sabe

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de Roberto Iniesta Ojea; cantante, guitarrista, compositor, poeta y novelista que se lanzó a la fama gracias a la fundación del grupo Extremoduro. La noticia fue confirmada por su equipo a través de una publicación de Instagram este 10 de diciembre.

"¡Hasta siempre Robe! ¡Hasta siempre, siempre! ¡Hasta siempre, siempre, siempre!", escribieron en el post.

En 2024, el artista se vio en la obligación de cancelar las últimas dos fechas de su gira 'Ni santos ni inocentes' en Madrid, a pesar de que había obtenido un sold out. Esto debido a que fue diagnosticado con un tromboembolismo pulmonar, lo que lo obligó a guardar reposo y alejarse temporalmente de los escenarios.





A pesar de este impase, su familia no ha revelado si la muerte está relacionada con este padecimiento o si ocurrió por otro tema de salud. Sin embargo, su equipo sí dejó claro que próximamente revelará más detalles y dará a conocer si se le realizará alguna despedida a la que sus admiradores puedan asistir.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet a su muerte no se han hecho esperar: "Por ti empecé a hacer música. Gracias por todo 💔", "Nooooooo. 😭😭😭😭😭Cuántos nos vamos a sentir huérfanos", "Gracias Robe por inspirarnos y acompañarnos, que en paz descanses, tu legado es eterno❤️", "Este tío no me dejó solo ni un segundo cuando tenía 15 años y no quería salir de mi habitación. Desde entonces siempre le he cantado y siempre lo seguiré haciendo", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



Quién era Robe Iniesta, el cantante español que murió

Era un destacado cantante nacido el 16 de mayo de 1962 en Plasencia, España. Es reconocido no solo por su faceta artística, sino también por su presencia política y social. En 1987 fundó el grupo Exremoduro y ha recibido grandes reconocimientos a su trabajo, dentro de los que se encuentran la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes por exitosos temas musicales como 'Salir', 'So payaso' y 'La vereda de la puerta de atrás'.

