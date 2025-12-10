Por qué hijo de Montaner dijo que tuvo "relación amorosa" con Sebastián Yatra

Ricky, hijo de Montaner, es tendencia en redes sociales luego de revelar en medio de una entrevista que sostuvo supuestamente una relación amorosa con Sebastián Yatra. La confesión tuvo lugar en medio del podcast KAPRA Diner, espacio al que varios usuarios acudieron luego de ver fragmentos de la entrevista en las plataformas digitales.

Qué dijo Ricky Montaner sobre la supuesta relación con Sebastián Yatra

El intérprete de temas como 'Robarte un beso', 'Tacones rojos', 'Devuélveme el corazón' y 'Pareja del año' aseguró que tuvo una relación con el colombiano que, aunque no prosperó, sí dejó algunos frutos en materia musical.



"Sebastián y yo tuvimos una relación amorosa corta, o sea, no de mucho tiempo (...) Donde escribíamos canciones casi como hacer el amor (...) Escribimos una de estas canciones que sentimos que era realmente especial, que podía alcanzar el mundo. Terminamos nuestra relación sentimental y hubo un tiempo de separación, pero después volvimos a nuestra amistad", mencionó de forma jocosa.

Asimismo, se refirió a Aitana, la exnovia de Yatra, asegurando que todo esto aparentemente tuvo lugar antes de que ellos se dieran una oportunidad en el amor.

Aunque esta declaración causó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales, se trató de una broma que simplemente escaló. De hecho, el artista venezolano apareció poco después en sus redes sociales para dar a conocer que sus fanáticos estaban enviándole a Montaner, su padre, los videos con desesperación, situación que le generaba gracia a él y a todos los miembros de su familia.

Las reacciones ante lo ocurrido no se han hecho esperar: "A estos les gusta tomar del pelo. Para qué la gente hablé", "Mi ojos ya nunca lo verán igual 😂😂😂", son algunos de los mensajes que se destacan.



Quién es la esposa de Ricky Montaner

Eicky está casado con la modelo y actriz argentina Stefanía Roitman. Los jóvenes se conocieron por medio de Instagram y se volvieron pareja en 2019. Años después, en el 2022, sellaron su amor en el altar y se han convertido en una de las parejas más sólidas del entretenimiento internacional. Aunque en varias ocasiones han protagonizado rumores de una posible ruptura debido a sus compromisos laborales y lo alejados que están debido a algunos viajes, ambos continúan más unidos que nunca.