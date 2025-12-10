Publicidad

Ricky Montaner, hijo de Montaner, dijo que tuvo relación con Sebastián Yatra - CaracolTV

Mau y Ricky concedieron una entrevista para KAPRA Diner, en donde se sinceraron acerca de la relación que tienen con su familia y cómo crearon un estrecho vínculo con el colombiano.

Por qué hijo de Montaner dijo que tuvo "relación amorosa" con Sebastián Yatra

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 10 de dic, 2025
Hijo de Ricardo Montaner dijo que sostuvo una relación amorosa con Sebastián Yatra.