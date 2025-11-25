Gira de Sebastián Yatra en Bogotá y Medellín: cuándo y dónde será el evento

El multipremiado cantautor colombiano anunció la inclusión de Medellín y Bogotá en su gira latinoamericana 'Entre Tanta Gente Tour', un espectáculo que promete, un encuentro humano, íntimo y único entre el artista y su público.

Esta gira que será una experiencia cercana y emocionalmente transformadora con el ganador del Latin Grammy y nominado al Grammy, que tendrá cita el próximo año en el Movistar Arena de Bogotá el 25 de abril y en Medellín en el Centro de Eventos La Macarena la Macarena el 26 de abril del 2026.

La preventa para el show Bogotá para clientes Movistar iniciará desde el lunes 1 de diciembre de 2025 a las 10:00 a. m. en TuBoleta y la venta general para Medellín será desde el miércoles 3 de diciembre a las 10:00 a. m. en Taquillalive.

“Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona. Nació de una necesidad: reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Y cada noche, lo confirmo. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es. Agradecer, sonreír... y seguir. Eso es la vida. Eso es mi vida, entre tanta gente”, dijo Yatra sobre esta nueva etapa.



Este anuncio llega acompañado de su nuevo sencillo 'LA FKN VIBRA', en colaboración con el fenómeno mexicano Xavi, que marca un punto de inflexión en su camino creativo.

El artista vuelve a los escenarios de Latinoamérica tras un verano inolvidable en el que recorrió 16 ciudades de España por festivales y venues icónicos, más de 100 mil espectadores y un cierre de gira apoteósico en el Movistar Arena de Madrid, Sebastián Yatra lleva ahora su energía y evolución artística al continente que vio nacer su carrera. 'Entre Tanta Gente Tour' trasciende la idea convencional de concierto: cada show se convierte en una pausa necesaria para mirar, sentir y recordar la música que une al artista con su público.

Con esta nueva etapa, Sebastián Yatra continúa expandiendo el universo de 'Milagro', su último álbum de estudio, apostando por un show que se siente como una conversación más que un espectáculo. Un ritual donde la música, las historias compartidas y la conexión emocional se convierten en el verdadero protagonista.

