Mamá de Zambrano habló sobre Isa, del 'Desafío': motivo por el que la relación no funcionó

Una de las primeras "parejas" en tener química en La Ciudad de las Cajas fue la conformada por Isa y Zambrano, integrantes de Gamma en el primer ciclo del programa. A pesar de que planearon esperarse a salir del juego y darse una oportunidad para conocerse, los jóvenes regresaron a la etapa final del programa más distanciados que nunca.

Este 25 de noviembre, los presentadores de 'Día a Día' se conectaron en medio de una videollamada con Miladis Esther Zambrano, mamá de Zambrano, por lo que aprovecharon para preguntarle sobre cómo fue la relación de los competidores y qué se sabe acerca de su supuesta ruptura.

"Él salió, ellos se conocieron afuera y no es lo mismo unos días que el tiempo que ellos pasaron. Ambos se dieron cuenta que no, que no funcionaban como pareja y muy maduramente se sentaron, hablaron y decidieron que las cosas se quedaran así, nuevamente como amigos y es como ha estado funcionando", explicó.

Posteriormente, otra de las invitadas al matutino aseguró que ambos se percataron de que no había química y hasta ese momento llegó el feeling.

Es necesario mencionar que luego de que la modelo de Internet quedara eliminada de la competencia, Zambrano tuvo la oportunidad de conectar también con Grecia, quien se incorporó a la escuadra naranja. A pesar de la cercanía que tuvieron y de la confesión que se hicieron durante su paso por la Suite de ditu, las cosas no trascendieron, pues la joven tenía a su pareja sentimental esperándola fuera del formato.

A esto se le suma el hecho de que el deportista olímpico tuvo un acercamiento con Katiuska, con quien había salido antes de encontrarse en la competencia; no obstante, este vínculo se trató de una simple amistad que se fortaleció teniendo en cuenta las condiciones del juego y el hecho de que estaban alejados de la realidad.

