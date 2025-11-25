En vivo
La Usurpadora
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Mamá de Zambrano habló sobre Isa, del 'Desafío': motivo por el que la relación no funcionó

Mamá de Zambrano habló sobre Isa, del 'Desafío': motivo por el que la relación no funcionó

Cuando se reencontraron en la etapa final del reality de los colombianos, luego de una breve pausa, los jóvenes contaron que decidieron separar sus caminos una vez salieron del juego.

Publicidad

Publicidad

Publicidad