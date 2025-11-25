¿Mencho seguiría en el 'Desafío 2025' si Cristian sale por lesión? Esto es lo que podría pasar

Crece la precoupación en La Ciudad de las Cajas por el estado de salud del integrante de Neos que creó una dupla con Mencho luego de que Yudisa hiciera un enroque que la hizo alejarse de Gio mientras estaban en Alpha y pasar a la escuadra verde junto con otros jugadores.

Mira también: Zambrano lleva el chaleco a Alpha y arremete contra Lucho en el ‘Desafío’: "No te tengo miedo"



En el capítulo emitido el pasado 24 de noviembre, Cristian sufrió un incidente mientras estaba en la casa: se le zafó uno de los hombros, situación que ya había vivido en el terreno de juego, por lo que rápidamente solicitó la ayuda del equipo médico del programa.

"Se me desencajó durmiendo y traté de acomodármelo, pero me quedó en estilo palanca y no me puedo mover del mismo dolor", le dijo a la paramédico cuando lo estaba revisando.

Sin embargo, esto generó de inmediato temor en la deportista olímpica: "Sí, pero lo que me queda ahorita a mí es esa sozobra... No es por mí, no sé si pue¿diera venir el otro chico y reemplazarlo a él y seguir yo", dijo frente a sus compañeros.



Qué pasaría en el 'Desafío' con Mencho si Cris sale por lesión

En el episodio 92, Andrea Serna se puso en contacto con los competidores para anunciar el inicio de la etapa final del formato; por lo que aprovechó para señalar que iniciaba oficialmente la fase por parejas.



Mira también: Zambrano lanzó pulla a Lucho por choque que tuvo en el Desafío: fuertes palabras

Publicidad

"Cuando les digo parejas deben entender que esa pareja es como si fuera un solo jugador, la pareja está siempre vinculada, unida, no se separa para absolutamente nada. Es decir, compiten en las pistas como parejas, pero también enfrentan todas las situaciones del 'Desafío' como parejas. Por ejemplo, el Chaleco de Sentencia (...) Ojalá no suceda, pero si por esos momentos infortunados de la competencia tenemos una lesión y esa persona sale por lesión, sale con su pareja", explicó.

Mira desde el minuto 17:00

Publicidad

En ese sentido, si Cristian sale, Mencho también quedaría eliminada de la competencia y se aplicaría la regla general: los participantes sería reemplazados por los eliminados inmediatamente anteriores, que serían Roldán y Kathe.

Mira también: Qué le pasó a Gio en la prueba del ‘Desafío’: Deisy se desesperó y retrasó a Alpha

Sin embargo, los fanáticos deben permanecer atentos al programa para conocer cuál será el destino de la competencia.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.