Desafío Siglo XXI  / ¿Mencho seguiría en el 'Desafío 2025' si Cristian sale por lesión? Esto es lo que podría pasar

¿Mencho seguiría en el 'Desafío 2025' si Cristian sale por lesión? Esto es lo que podría pasar

Durante el capítulo 98 del programa de Caracol Televisión, el Súper Humano solicitó la ayuda de los paramédicos luego de que se le zafara de nuevo el hombro mientras dormía.

