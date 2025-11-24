Niña del "¿me quieres ver la cara?" ya creció: último video que se conoció de ella

El 17 de marzo de 2011, un canal de YouTube conocido como La Niukita se volvió viral luego de que sus propietarias publicaran un video de aproximadamente un minuto en donde sostenían una conversación que, aunque no tenía un tema trascendental, sí causó mucha diversión entre los usuarios de Internet.

Mira también: Así luce hoy Harnaaz Sandhu, criticada por cambio físico mientras fue Miss Universo



A la fecha de hoy (2025), este clip recoge más de 24 millones de vistas y 500 mil 'me gusta'. Además, las fotos que han sacado de esta grabación se han convertido en toda una sensación de Internet, por lo que cualquier conocedor de redes sociales podría identificar a la niña que allí aparece.

Qué ha pasado con Nukita, la niña del "¿me quieres ver la cara?"

A pesar de que creó contenido en alguna oportunidad para redes sociales, ahora la joven mantiene un perfil bajo y alejado de Internet. De hecho, la última aparición que se conoce de ella es del 2021, cuando concedió una entrevista para el youtuber Yulay, quien acostumbraba a reencontrarse con diferentes personalidades de Internet.



Mira también: Así luce hoy la hija de Paul Walker, 12 años después de su muerte: Vin Diesel cumplió su promesa

Publicidad

Allí, la joven contó qué pasó minutos antes de grabar el video que hoy en día es uno de los más recordados de toda la red: "Estábamos en la casa de mi tía entonces empezamos a grabar ahí, ¿verdad? Bueno, ella me empezó a grabar y me empezó a molestar y yo le empecé a decir todas las groserías que se escuchan en el video", mencionó.

Por otra parte, su acompañante también aprovechó la oportunidad para recordar que fue un momento de diversión en su casa que simplemente se les salió de las manos y que debido a la acogida que tuvo decidieron dejarlo público.

Publicidad

Mira también: Hija de Rafael Orozco reapareció después de años: así se ve en la actualidad

"Como convivíamos mucho tiempo hubo un momento de aburrimiento en el que yo agarré una cámara y le dije 'te voy a entrevistar', pero yo molestándola entonces ella se enojó y empezó a reaccionar con groserías", añadió.

Desde la publicación del video han pasado 14 años, por lo que se estima que las protagonistas de esta historia ya son mayores de edad; sin embargo, muchos esperan conocer una nueva actualización sobre sus vidas y a lo que se dedican en la actualidad.