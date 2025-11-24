En vivo
Caracol TV  / Actualidad  / Presidente de Miss Universo se refirió sobre el supuesto fraude en la elección de Fátima Bosch

Presidente de Miss Universo se refirió sobre el supuesto fraude en la elección de Fátima Bosch

El empresario fue acusado de haber alterado la decisión del jurado calificador en el certamen debido a un conflicto de intereses que supuestamente tiene con el padre de Bosch.

Presidente de Miss Universo se pronunció sobre las acusaciones de fraude en la elección y coronación.
Foto: Instagram @raulrocha777 y GettyImages.
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

