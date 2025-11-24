Presidente de Miss Universo se refirió sobre el supuesto fraude en la elección de Fátima Bosch

Una verdadera polémica se ha tejido en redes sociales con la elección de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025 el pasado 20 de noviembre (en Colombia). De acuerdo con la versión de algunos jurados que decidieron retirarse de la contienda, se presentaron irregularidades en el proceso de coronación, lo que avivó la conversación sobre un supuesto caso de conflicto de intereses.

Presidente de Miss Universo se pronuncia sobre el supuesto fraude

Por medio de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, Raúl Rocha puso fin a las especulaciones. El empresario tiene vínculos con una empresa que recibió un contrato millonario de Pemex, la compañía petrolera estatal en la que trabaja también Bernardo Bosch, padre de la actual soberana de la belleza.



Petróleos Mexicanos en 2023 adjudicó un acuerdo avaluado en más de 150 mil millones de pesos colombianos a un consorcio que estaba encabezado por la empresa Soluciones Gasíferas del Sur. Es justamente en esa petrolera donde trabaja el padre de la diseñadora de modas, lo que hizo que se crearan especulaciones sobre fraude.



Ante este panorama, Rocha desmintió tal información, argumentando que no había tenido la posibilidad de conocer al hombre en cuestión sino hasta hace un par de meses, cuando empezó la contienda por la corona en Tailandia y que Fátima se lanzó a la fama internacional luego de sostener una intensa discusión con uno de los altos directivos luego de que él la llamada "tonta" frente a más de 100 candidatas, comitivas y medios de comunicación.

"Una de mis empresas adquirió el 50% de la organización de Miss Universe de manera oficial el 29 de enero de 2024, y desde entonces asumí la presidencia de dicha compañía, casi un año después de la asignación del contrato referido. Durante el periodo que se llevaron a cabo las gestiones de esta licitación, no tenía ninguna relación directa o indirecta con cualquier miembro o directivo de la organización de Miss Universe, ni mucho menos con cualquier integrante de la familia Bosch, a quienes tuve el gusto de conocer a penas hace dos meses en el certamen", se lee en el documento.

