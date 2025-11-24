Murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años: este fue el motivo

El mundo del entretenimiento está de luto debido a la muerte de James Chambers, más conocido como Jimmy Cliff, recordado por exitosos temas musicales como 'Many rivers to cross', 'We all are one', 'Sunshine in teh music' y 'I can see clearly now'. La noticia fue dada a conocer por su esposa a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

De qué murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae a los 81 años

"Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y compañeros de trabajo que han compartido su viaje con él. A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor", escribió.



Cliff nació el 30 de julio de 1944 en Saint James, Jamaica; empezó a participar en diferentes concursos musicales desde temprana edad; sin embargo, fue a los 17 años que se lanzó a la dama con el lanzamiento de 'Hurricane Hattie', canción que sacó luego de convencer al productor Leslie Kong de grabar juntos.



En 1969 sacó un disco homónimo que tuvo una gran acogida por parte del público y después se mudó a Reino Unido, donde fue consolidando cada vez más su carrera dentro del mundo del espectáculo. Su influencia fue tal que llegó a tener una presencia importante en el Salón de la Fama, compartiendo espacio con su colega Bob Marley y posicionándose como un ícono del reggea a nivel internacional.

Cliff también sorprendió con su faceta actoral, pues participó en el proyecto 'Caiga quien caiga' en 1972. En 2012 obtuvo un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Reggae por 'Rebirth', lo que le hizo ganar más notoriedad a nivel internacional.

Diferentes usuarios de Internet se han tomado las plataformas digitales para lamentar la noticia: "Oh, Dios mío, 🙏 gracias por todo Sir Cliff ❤️ el mundo ha perdido a una leyenda única", "¡La música jamaiquina perdió a uno de sus grandes! #RIP leyenda 🙏🏾❤️", "Mis sentimientos, gracias por la alegría que trajeron a mi infancia, por la alegría y energía de sus canciones. Brasil te amó ✨️🇧🇷🥺", son algunos de los mensajes que se destacan.