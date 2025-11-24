En vivo
Murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años: este fue el motivo

Murió Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años: este fue el motivo

Este 24 de noviembre, la esposa del destacado cantante dio a conocer la noticia. Según informó, el intérprete de 'I can see clearly now' venía presentando problemas de salud.

