En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / La Segura mostró impresionante cicatriz abdominal que le está sanando por su cirugía estética

La Segura mostró impresionante cicatriz abdominal que le está sanando por su cirugía estética

La creadora de contenido digital publicó un video en el que se sinceró acerca de cómo va su proceso de recuperación y hasta mostró cómo va mejorando la cicatriz que tiene en el abdomen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad