La Segura mostró impresionante cicatriz abdominal que le está sanando por su cirugía estética

Desde que se lanzó a la fama, Natalia Segura ha sido sincera con sus seguidores respecto a los productos que usa, los tratamientos a los que se somete y las cirugías plásticas que se practica para verse tal cual y como quiere lucir. Recientemente, la influenciadora apareció en sus redes sociales para hablar acerca de los más recientes retoques que se practicó en el cuerpo.

"Me hicieron reconstrucción glútea y me amarraron los músculos del abdomen porque obviamente después de uno parir, después de uno quedar en embarazo, ustedes saben que uno queda con los músculos del estómago así como distendidos, por eso se ve como una panza así, pues el doctor lo que hace es raaa (comprimir). Eso duele", comentó con buen sentido del humor.

La Segura mostró la cicatriz que le quedó de su cirugía abdominal

Sin embargo, lo que más llamó la atención del clip fue el hecho de que decidió mostrar cómo va su proceso de recuperación. La mujer no solo expuso que estaba en pañal para poder cuidarse durante el postoperatorio, sino que también dejó en evidencia una enorme cicatriz que le atraviesa toda la parte baja del vientre.

A pesar de la impresión que generó esta imagen, muchos elogiaron le hecho de que ya se le ven algunos resultados, tal es el caso del tamaño de los brazos y también el contorno de la cintura.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "No es hate, ¿pero ella no piensa tener otro hijo? Se le va a arruinar todo", "Mejor ir al gym, se gana salud mental, resistencia y disciplina. Lo fácil llega, lo fácil se va. Qué triste ver hasta dónde exponemos nuestro cuerpo en vez de sacar dos horas para ir al gym", "Ay, cuídate mucho porque yo pasé por dos cesáreas y me sentía morir", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

La Segura se convirtió en madre el 12 de abril de 2025, cuando recibió a su pequeño hijo Lucca, quien ya se posiciona como toda una personalidad de Internet gracias a su ternura.