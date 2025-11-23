Quién es el hijo de María Elena Döering, actriz de 'Bella Calamidades': vive en Berlín

Alejandro Döering, hijo de la reconocida actriz caleña María Elena Döering, habló recientemente sobre su vida en Europa y su incursión en el mundo del modelaje, un sueño que había mantenido pendiente desde hace varios años. Su madre, recordada por producciones como 'La viuda de blanco', 'Bella calamidades', 'La Venganza' y 'La Saga, negocio de familia', ha sido una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana, y su trayectoria influyó profundamente en la visión que Alejandro tuvo del mundo artístico desde la infancia.

Tras crecer rodeado de cámaras, libretos y grabaciones, Alejandro confesó que de niño no alcanzaba a distinguir la ficción de la realidad en las novelas de su mamá. Con el tiempo entendió que se trataba de su trabajo, pero esas experiencias tempranas lo conectaron con el universo del entretenimiento.

Hoy, a sus veinte años, Alejandro vive en Berlín, ciudad a la que llegó hace seis años y en la que ha construido una vida estable y multicultural. Se graduó en Negocios Internacionales y actualmente trabaja en el área de marketing, un campo que le ha permitido crecer profesionalmente en el entorno europeo. Sin embargo, siempre sintió que una parte de él tenía pendiente explorar el modelaje, una inquietud que llevaba guardada desde la adolescencia.

Fue hace unos meses cuando decidió dar el primer paso de manera formal. Durante una visita a Colombia realizó su primer portafolio profesional, con el que dio inicio a su carrera. La experiencia le confirmó que este era un camino que deseaba recorrer con disciplina y dedicación. Aunque tiene claro que el modelaje es una industria competitiva y exigente, decidió apostar por ello con determinación.

Mientras continúa desempeñándose en marketing, Alejandro ha comenzado a combinar su rutina laboral con castings, sesiones fotográficas y entrenamiento físico. Su objetivo es consolidarse como modelo internacional y aprovechar la diversidad cultural de Berlín como plataforma para crecer en la industria.

