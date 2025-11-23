Heredero finalmente destapó si hubo pelea con Jessi Uribe por los derechos de 'Coqueta'

El cantante de música popular Heredero habló recientemente sobre diversos aspectos de su vida personal y profesional, entre ellos la polémica que surgió en redes sociales por la supuesta disputa con Jessi Uribe por los derechos de la canción 'Coqueta'. El artista, reconocido por su estilo tradicional y por letras que conectan con la vida campesina, quiso aclarar definitivamente el tema.

Según explicó, nunca existió un conflicto real entre él y Jessi Uribe. La situación, afirmó, fue más una interpretación del público que un desacuerdo entre los artistas. “Eso es muy mío porque yo entiendo que esas es la papita para mi esposa y para mi vejez, esa es mi pensión, entonces yo con eso no negocio. Lo demás no hubo lío. 50 y 50 como es natural, fue más de redes y del público”, señaló al explicar que el tema de los derechos estaba claro desde el principio. Aunque es consciente del valor emocional y económico que tiene la canción para él y su familia, también expresó su agradecimiento a Jessi Uribe por haber impulsado la popularidad del tema fuera del país.

Heredero recordó además su infancia marcada por la violencia en Colombia. Fue desplazado por el conflicto en Macarabita, Santander, experiencia que ha dejado huella en gran parte de su obra musical. A lo largo de su carrera ha grabado canciones que relatan el dolor del desplazamiento, la dureza del conflicto y, al mismo tiempo, el profundo amor por el campo. Para el artista, su música ha sido un puente entre su historia personal y las vivencias de miles de familias rurales.

Otro de los temas que abordó fue un susto de salud que vivió recientemente. Relató que todo comenzó con lo que parecía ser un pequeño granito. Sin embargo, al acudir al dermatólogo recibió una noticia que lo alarmó, pues existía la posibilidad de que se tratara de cáncer y era necesario realizar una biopsia. Tras varios días de preocupación, recibió los resultados: todo salió bien y no había ninguna complicación. Aun así, confesó que el episodio le dejó una lección importante y que ahora se cuida más, especialmente porque su agenda musical exige constantes viajes y esfuerzos físicos.

En medio de todo este contexto, Heredero también pasa por un momento artístico positivo. El cantante se encuentra de lanzamiento junto a Arelys Henao con la canción 'Lágrimas de despecho', una colaboración que promete convertirse en un nuevo éxito del género popular.

