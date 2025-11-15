En vivo
Gol Caracol Preparatorios Nueva Zelanda vs Colombia
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia vs. Nueva Zelanda EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Se dice de mi  / Heredero tuvo muchos trabajos antes de ser cantante: cotero, vendedor, conductor y más, conócelos

Heredero tuvo muchos trabajos antes de ser cantante: cotero, vendedor, conductor y más, conócelos

El artista mantenía a su familia y su carrera realizando muchos empleos, ahora mira hacia atrás con nostalgia e incluso se le mide a volver a hacer uno de sus oficios ante las cámaras de Se Dice de Mí.

Publicidad

Publicidad

Publicidad