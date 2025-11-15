Heredero tuvo muchos trabajos antes de ser cantante: cotero, vendedor, conductor y más, conócelos

La historia de Heredero es una demostración de esfuerzo, disciplina y amor por la música. Antes de convertirse en un cantante reconocido, su vida estaba marcada por jornadas extenuantes como conductor de bus en Bucaramanga, cada día comenzaba a las cuatro de la mañana y, en muchas ocasiones, solo lograba regresar a su casa cerca de las once de la noche. Este trabajo se convirtió en el punto de partida de sus sueños y en uno de los retos más grandes que enfrentó para salir adelante.



Trabajos de Heredero antes de ser famoso

Tras ser desplazado por la violencia, su primo y su socio le ofrecieron la oportunidad de trabajar en el transporte público. Gracias a ese empleo logró comprar, junto a su esposa, sus primeros bienes del hogar. La estufa, la nevera y otros elementos llegaron a su casa por medio de créditos que pagaba con lo que ganaba trabajando en el bus. Aunque sus días eran agotadores, Heredero nunca abandonó su pasión, en sus tiempos libres componía y se dedicaba a fortalecer su talento musical.

El artista siempre ha destacado el papel fundamental de Alba, su esposa, a quien considera su pilar de vida. Ella lo esperaba durante horas con su hija en brazos para entregarle el almuerzo cuando él terminaba sus recorridos. A pesar de las dificultades, sus sueños nunca se apagaron y por eso se ha convertido en un ejemplo para muchas personas.



En Bucaramanga desempeñó diferentes oficios, como él mismo dice: “siempre he dicho que lo que esté entre lo moral y lo legal hay que hacerlo”, vendió discos originales hasta que la piratería acabó con el negocio y también trabajó como ornamentador, conductor y cotero en Bogotá. Todo lo hizo con dignidad y con la convicción de sostener a su familia. Siempre les prometió que la música sería el camino para vivir y hoy está cumpliendo esa promesa.

