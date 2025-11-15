Heredero revela que rechazó a Jessi Uribe por el remix de ‘Coqueta’, ¿cómo terminaron haciéndolo?

En la historia de Heredero, uno de los artistas revelación de la música popular y la carranga, hay un nombre que aparece como un verdadero ángel en su camino: el productor musical Fabio Jaimes. Cuando el cantante estaba comenzando, le confesó que no tenía dinero para trabajar en un proyecto profesional, pero Jaimes decidió apoyarlo de todas formas, le aseguró que creía tanto en su talento que no importaba cuándo ni cómo le pagara, le dijo que algún día podría devolverle todo, “así fuera de a 20 mil pesos o con monedas”. Durante ese tiempo, el intérprete sobrevivía junto a su familia de manera humilde, con lo que ganaban haciendo empanadas pagaban los gastos del proyecto.



El éxito de Heredero con 'Coqueta'

Un momento determinante llegó durante una presentación en Chiscas. Allí, Heredero descubrió que una multitud coreaba sus canciones, lo que le reveló que su música ya estaba conectando profundamente con la gente. Después de ese concierto hubo un antes y un después en su carrera, ya que la canción Coqueta comenzó a crecer de forma incontrolable en reproducciones y exposición.

El éxito llamó la atención de importantes artistas del género, quienes empezaron a contactarlo para colaboraciones, Heredero recuerda: “No quiero que suene crecido, pero yo casi que lo veía venir. Se habían comunicado conmigo unos pesos pesados en la industria y yo respetuosamente les dije que no. Jessi también, en primera instancia le dije que no”.



Sin embargo, la colaboración con Jessi Uribe solo se concretó después de una conversación clave, el cantante popular le aseguró que no quería cambiar la esencia de la canción, que deseaba que siguiera siendo carranga. Esa propuesta lo convenció: “Ese fue el sí, los demás querían hacer una versión distinta”.

Finalmente, el único cambio que realizaron para el remix fue agregar la voz de Jessi y una guitarra puntera. El resultado fue un éxito rotundo que impulsó todavía más la carrera de Heredero y lo consolidó como una de las nuevas figuras destacadas de la música nacional.

