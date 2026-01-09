La superstición por la que Jessi Uribe y Paola Jara no mostrarán a su bebé

Paola Jara y Jessi Uribe están en su mejor momento, así lo han mostrado en sus redes sociales. Por ello, sus fanáticos le han preguntado cuándo mostrarán a la pequeña Emilia, ya que quieren sabre a quién se parece más.

En este sentido, la intérprete de 'Mala mujer' hizo una dinámica con sus seguidores, en donde le preguntaron por su hija y también por detalles de su vida. Huna una pregunta que llamó la atención y fue la de ¿cuándo mostrará su rostro? Frente a esto, la cantante no dudó en responder lo siguiente.



Por qué Jessi Uribe y Paola Jara no mostrarán a su bebé

"Esta pregunta me la están haciendo mucho. No sé, en cualquier momento, puede ser hoy, mañana, en un año. Realmente es un tema en el que no he pesado, la verdad, y siento que todavía no. No he sentido en mi corazón, como que vaya a mostrar su carita", empezó diciendo.

Posteriormente, afirmó que la razón por la que prefieren mantener a Emilia, alejada de las pantallas, es por el que normalmente se le llama, el "mal de ojo". Según, explicó los papás son los que se dan cuenta de todo y la niña no al ser un bebé.



"El porqué... Así como hay personas con muy buena vibra en redes sociales, también hay otras que la vibra no es tan chévere. Igual critican todo, porque sí y porque no, y creo que un bebé exponerlo a eso, es innecesario. Más, porque ella no se va a dar, pero uno de papá sí sufre mucho", puntualizó.

Qué dijeron Jessi Uribe y Paola Jara de mostrar la cara de su bebé

Antes del nacimiento de Emilia, Jessi Uribe le explicó a sus seguidores, que no pensaba en mostrar a su hija, porque no le gustan los comentarios que hacen. Esta respuesta coincidió con la que recientemente dijo Paola Jara, quien no ha podido ocultar lo feliz que está con su nueva familia. Es de destacar que, aunque no han revelado el rostro de la niña, sí le toman fotografías mostrando sus manitos o los vestidos que le ponen a la princesa que llegó hace unos meses a la casa.

