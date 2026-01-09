Publicidad

Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no muestran la cara de su bebé

Paola Jara y Jessi Uribe están en su mejor momento tras el nacimiento de su hija Emilia. Recientemente, la intérprete de 'Mala mujer' confesó si mostrará el rostro de la niña.

La superstición por la que Jessi Uribe y Paola Jara no mostrarán a su bebé

Paola Jara se volvió a referir a su hija Emilia, ya que sus seguidores le continúan preguntando si revelará su rostro. Frente a esta duda, ella no dudó en responder con un mensaje directo.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 9 de ene, 2026
