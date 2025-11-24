Filtran fotos de Miss Universo 2025 antes de las supuestas cirugías que se practicó

El nombre de Fátima Bosch es tendencia en redes sociales desde que se quedó con la corona de la edición número 74 del concurso de belleza. Aunque ya se conocen detalles de su vida personal, como lo es la relación que tiene con su hermano, los internautas cada vez se hacen más preguntas acerca de cómo era su vida antes de lanzarse a la fama internacional.

Cómo se veía Fátima Bosch, Miss Universo 2025, antes de las cirugías

A pesar de que no es confirmado que la joven se haya sometido a procedimientos estéticos o cirugías plásticas, en redes se viralizaron una serie de fotografías en las que se le observa en su etapa de niñez y adolescencia. Allí se ve que conserva, en esencia, los rasgos de su rostro sin tener una mayor alteración.



Las reacciones ante esta publicación no se han hecho esperar: "En primer lugar es normal cambiar a través de los años. En segundo lugar, hay que admitir que siempre ha sido hermosa y, en tercer lugar, MISS JALISCO", "¿Miss Jalisco qué dijimos de las cuentas falsas?", "Fátima es linda desde el nacimiento", "¿Era hacerla quedar mal o darnos la razón, bebé?", son algunos de los comentarios que se leen en las plataformas digitales.



Cómo se ve Fátima Bosch, Miss Universo 2025, sin maquillaje

Asimismo, muchos desean conocer si la reina de la belleza mundial es tan atractiva sin maquillaje como lo es cuando está sobre el escenario. La mexicana ha compartido varias fotos en su cuenta oficial de Instagram donde se observa cómo disfruta de la playa sin una gota de cosméticos y hasta presume la seguridad que la caracteriza cuando tiene el rostro limpio.



La elección de Fátima como embajadora universal ha generado un revuelo en Internet, pues algunos jurados calificadores han salido a decir que hubo irregularidades durante el proceso de coronación, añadiendo que quizás el resultado indicaba que la ganadora era la representante de Tailandia en la competencia.

A pesar de las críticas, Bosch se han mantenido enfocada en sus primeros días como Miss Universo y también en el proyecto social que quiere llevar a cabo durante los próximos 12 meses.

