En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Filtran fotos de Miss Universo 2025 antes de las supuestas cirugías que se practicó

Filtran fotos de Miss Universo 2025 antes de las supuestas cirugías que se practicó

El pasado 20 de noviembre se transmitió en Colombia el certamen de belleza que dejó como ganadora a Fátima Bosch, representante de México, una decisión polémica para muchos internautas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad