Yeison Jiménez sorprendió a una fan con un detalle especial; Camilo Cifuentes participó

En este 2026 empezó bien recargado, y precisamente hubo una mujer que fue sorprendida con tremendo regalo. Yeison Jiménez se unió con Camilo Cifuentes para darle un lindo detalle una chica que estaba entonando sus canciones en plena vía pública.

Mira también: Yeison Jiménez no volverá a cantar un 31 de diciembre y confiesa por qué: "Mil disculpas"



Qué regalo le dio Yeison Jiménez a una fan

Aunque el artista tenía un evento en la tarde, sacó el tiempo para saludar a la fan que estaba mostrando el vozarrón que tiene. Tanto el influencer como el intérprete de 'Aventurero' se preparon para que todo fuera una sorpresa, y de esta manera dejar que todo fluyera. Cuando pasaron por el lado de ella, el caldense no dudó en cubrirse totalmente, para no ser descubierto.



Posteriormente, mientras ella está cantando, él se le acerca y le entrega algo. Pasados unos segundos, Jiménez retornó a donde estaba ella y le pidió que entonara de nuevo la producción musical. Luego, le dijo que si podía unirse, ella aceptó, le entregó el micrófono y al escucharlo, se dio cuenta que estaba al frente del original.

Lo primero que hizo fue abrazarlo y vivir un momento muy emotivo, porque no esperaba verlo. A la mujer se le salieron las lágrimas de la emoción que sentía, para después llevarse otra sorpresa. Yeison Jiménez le presentó a Camilo Cifuentes, y entre los dos, le afirmaron que le tenía un regalo muy especial.





Al voltear, la joven detalla que hay una moto con un moñito esperándola. Su reacción fue darle las gracias al cantante y al influencer, posteriormente, el intérprete de 'Ni tengo, ni necesito' le preguntó si quería cantar con él en su concierto, y le dijo que sí. Después de esto, en el video la mujer aparece en el escenario como toda una profesional, por lo cual, los seguidores no dudaron en reaccionar a este hecho y afirmaron haber llorado por el instante tan especial que compartieron los tres.

Publicidad

Mira también: El sueño premonitorio de Yeison Jiménez sobre el accidente en el que casi muere

"Dios fue una locura, grandioso", "llorando un martes a las 8:41 a.m", "gracias por tanto, mi niño", "queda uno sin palabras y sin lagrimas, viendo estos videos", "que viva la música y la gente buena", "Cami, el mejor, te amo por ser ese ser humano tan maravilloso que eres", afirmó.