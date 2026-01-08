Publicidad

Yeison Jiménez se unió con uno de los influencers más queridos del momento, Camilo Cifuentes. Juntos le dieron un regalo muy especial a una fan del cantante y hasta la subió a la tarima.

Yeison Jiménez sorprendió a una fan con un detalle especial; Camilo Cifuentes participó

En un video quedó registrado cuando Yeison Jiménez se une con el influencer, para darle un regalo a una chica que se encontraba cantando. Al darse cuenta de que era el artista, ella lloró de la emoción.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 8 de ene, 2026
