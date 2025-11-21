Él es el hermano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025: le llueven piropos en redes

La corona de Miss Universo se quedó este 2025 en México y la celebración de los latinoamericanos se ha tomado las plataformas digitales. A medida que pasan las horas, se conoce más información de Fátima Bosch, la nueva representante de la belleza mundial y la gestora social que dejará el nombre de su país en alto durante los próximos 12 meses.

Uno de los detalles de la vida personal de Bosch que más ha llamado la atención es justamente su hermano, quien ha hecho algunas apariciones públicas desde que ella emprendió su camino para obtener la corona.

Quién es el hermano de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025

Bernardo Bosch, de aproximadamente 28 años, es graduado en Ingeniería Industrial en la Universidad Iberoamericana y tiene una mestría en Gobernanza y Comunicación Política en la George Washington University. El joven y la reina de belleza son hijos de Vanessa Fernández Balboa y del ingeniero Bernardo Bosch Hernández.

Bernardo trabaja en empresa familiar de ganadería Brahman, pero también se desempeña como columnista en el portal SM Noticias desde el año 2024, donde aborda temas de interés social y político.

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 80 mil seguidores, por lo que acostumbra a compartir contenido relacionado con su vida familiar, lo orgulloso que se siente de Tabasco, y las actividades que lleva a cabo cuando no está trabajando.

El joven viajó hasta Tailandia para apoyar a su hermana en el sueño que tenía de convertirse en la nueva soberana de la belleza y publicó en las historias cómo se vivió la celebración no solo en el Impact Arena, en Kret de Tailandia, sino también en 'El País Azteca'.

"😍😍😍😍😍el hermano más bello", "Mi futuro novio primero Dios ✨🥰", "Disfruta tu viaje mi amor 😍", "Mi futuro marido ❤️", "Me encanta. Qué guapo", "Pido ser la cuñada de Fátima 🤭", "Hola, ¿podemos platicar?", "Es Fátima versión hombre", "Cuando se lance a la presidencia, me avisan", "Ayúdenme a volver a esta publicación", "Parece un príncipe", "Qué elegancia se gasta", son algunos de los mensajes que recibe a diario en las plataformas digitales.