En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Él es el hermano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025: le llueven piropos en redes

Él es el hermano de Fátima Bosch, Miss Universo 2025: le llueven piropos en redes

El pasado 20 de noviembre ( en Colombia), México se quedó con la corona del certamen de belleza. La reina compitió contra Venezuela, Tailandia, Filipinas y Costa de Marfil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad