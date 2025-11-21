Qué les preguntaron a las finalistas de Miss Universo 2025 y cuáles fueron sus respuestas

La edición número 74 de Miss Universo se llevó a cabo con total éxito en Tailandia, pues no solo coronó a Miss México, Fatima Bosch, como su nueva representante, sino que también mostró el compromiso y la preparación de más de cien mujeres que soñaban con quedarse con el título.

Sin duda, uno de los momentos más esperados por los fanáticos es cuando los presentadores se reúnen con las candidatas para hacerles algunas preguntas de interés social. Aquí te traemos las preguntas y las respuestas.



Qué le preguntaron a Tailandia en Miss Universo 2025

Pregunta: ¿Si ganaras Miss Universo y te dieran la oportunidad de hablar frente a la Asamblea de las Naciones Unidas, sobre qué tema hablarías y por qué?

Respuesta: “Hablaría sobre la igualdad de la mujer, porque todas merecemos respeto e igualdad dentro y fuera de nuestros hogares. Animo a todos a que eleven su voz por la igualdad de la mujer”.



Qué respondió Filipinas en Miss Universo 2025

Pregunta: Como embajadora global, ¿cual sería tu aporte a la humanidad?

Respuesta: “Yo quiero ser la esperanza de las personas. Vengo de un pueblo pobre, empecé a trabajar a los diez años para costear mi educación y sacar a mi familia de la pobreza. Pude superarme porque trabajé duro y con persistencia”.

Qué respondió Venezuela en Miss Universo 2025

Pregunta: En un mundo donde las diferencias culturales dividen a las personas, ¿qué harías para promover a la la empatía e integrar las diferentes culturas?

Respuesta: “Soy parte de varias culturas, tengo una óptica muy clara para generar empatía y romper barreras del lenguaje".



Respuesta de Fátima Bosch, Miss México, en Miss Universo 2025

Pregunta: ¿Cuáles son los retos de una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo?

Respuesta: “Lo usaría para crear un espacio seguro para las mujeres en todo el mundo, alzaría mi voz para el servicio de los demás, porque hoy estamos aquí para alzar la voz, crear cambios. Somos mujeres, somos fuertes, somos valiosas y estamos aquí para hacer historia”.

Qué dijo Costa de Marfil en Miss Universo 2025

Pregunta: ¿Cuál es la destreza emocional que crees debe enseñarse en las escuelas?

Respuesta: “El eslogan de mi programa es ‘Asume tu identidad’, así que la enseñanza es el amor propio, que pueden brillar siendo lo que quieran ser”.