Primeras palabras de Miss Colombia tras perder la corona en Miss Universo 2025: VIDEO

La edición número 74 de Miss Universo dejó como ganadora a Miss México, Fátima Bosch, quien se llevó la corona tras una reñida competencia. Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, reaccionó en sus redes sociales luego de quedar fuera del top 5, aunque logró un destacado lugar entre las 12 semifinalistas, emocionando a los colombianos con su presentación.

Mira también: México ganó Miss Universo 2025: quién es Fátima Bosch y a qué se dedica



Qué dijo Vanessa Pulgarin tras Miss Universo 2025

“Hello everyone. Estoy demasiado feliz. Quiero decirles que muchas gracias a todos los que se están tomando el tiempo de darme palabras extraordinarias y hermosas”, expresó Pulgarín en un video donde se le vio sonriente y tranquila pese al resultado.



La antioqueña agradeció la experiencia y aseguró que se sentía plenamente satisfecha con lo realizado: “Agradezco a Dios por esta experiencia. Estoy muy agradecida. Las personas aquí son seres humanos extraordinarios; muchos se me acercan llorando, preocupados por mí, pero yo estoy súper tranquila”.

Conmovida, también aseguró que este proceso la transformó: “De verdad, esta experiencia es inolvidable. Sacó una versión de Vanessa que ni yo conocía, y wow… estoy muy orgullosa. Los amo demasiado, los llevo en el corazón”.



Publicidad

Sobre su participación, afirmó que lo dio todo por el país: “No se imaginan todo lo que hice para hacer una excelente representación. Llevé a Colombia en mi pecho con mucho orgullo. Solo gratitud y felicidad”.

Publicidad

Más tarde, en su cuenta de Instagram, compartió una publicación con varias fotografías y un emotivo mensaje de despedida: “Miss Universe fue un sueño que viví con el alma. No existen suficientes palabras para agradecer cada abrazo, cada mensaje, cada persona que caminó conmigo en este proceso. Me llevo aprendizajes, amistades, crecimiento y una certeza profunda: siempre vale la pena creer, trabajar y amar lo que uno hace. Los amo y gracias por tanto ♥️”.

“Gracias, de corazón, por acompañarme en este capítulo tan mágico de mi vida”, concluyó Pulgarín, cerrando así su paso por el certamen de belleza más importante del mundo.

Mira también: Cuánta plata se lleva la Miss Universo 2025 y qué premios obtiene tras ganar la corona

