En vivo
Cuidado con el ángel
Síguenos en:
Tendencias:
MISS UNIVERSO 2025 EN VIVO
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Primeras palabras de Miss Colombia tras perder la corona en Miss Universo 2025: VIDEO

Primeras palabras de Miss Colombia tras perder la corona en Miss Universo 2025: VIDEO

El 20 de noviembre, la colombiana Vanessa Pulgarín dejó en alto el nombre del país al llegar al top 12 de Miss Universo 2025. Finalmente, Miss México, Fátima Bosch, se coronó como la nueva reina universal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad