México ganó Miss Universo 2025: quién es Fátima Bosch y a qué se dedica

México ganó Miss Universo 2025: quién es Fátima Bosch y a qué se dedica

Este 21 de noviembre se llevó a cabo el certamen de belleza en Tailandia, el cual reunió a más de 80 mujeres sobre el escenario, quienes se encargaron de mostrar su preparación física, pero también su proyecto social.

