México ganó Miss Universo 2025: quién es Fátima Bosch y a qué se dedica

La edición número 74 de Miss Universo se llevó a cabo con total éxito en el Impact Arena, Pak Kret de Tailandia este 20 de noviembre (fecha para Colombia) y dejó como ganadora a Fátima Bosch, representante de México en el certamen de belleza.

Una a una las candidatas fueron pasando al frente para su presentación, dando de esta forma su nombre, edad y el país que representaban en la contienda. Posteriormente, tuvieron la posibilidad de desfilar en traje de baño, traje de gala y también responder frente al jurado calificador las preguntas de cultura general e interés social. Este último, de hecho, se ha convertido en uno de los momentos más esperados de la noche, pues los espectadores evalúan no solo su seguridad, sino también su diplomacia.

Luego de elegir a las cinco mujeres más bellas y preparadas de la velada, se dio a conocer el orden del top cinco:

Miss Universo: Fátima Bosch (México)

Primera finalista: Praveenar Singh (Tailandia)

Segunda finalista:Jennifer Ventura (Venezuela)

Tercera finalista: Athisa Manalo (Filipinas)

Cuarta finalista: Olivia Yacé (Costa de Marfil)



Quién es Fátima Bosch, Miss Universo 2025

Fátima Bosch, nacida el 19 de mayo de 2000, tiene 25 años y una sólida preparación en el mundo de la moda. Según reseña la revista Hola, estudió Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana. Su formación se ha enriquecido con estudios adicionales en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) de Milán y en el Lyndon Institute de Estados Unidos, experiencia que le ha brindado una visión internacional del diseño y la industria creativa.

Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, fue la encargada de entregarle oficialmente la corona no sin antes hacer su última aparición sobre el escenario y mostrarle al mundo entero el aporte social que hizo en materia de empoderamiento femenino, educación y trabajo con poblaciones vulnerables en diferentes partes del mundo.

Durante 12 meses, la modelo que representó a Dinamarca el año pasado se convirtió en una de las figuras más influyentes del planeta, llevando un mensaje humanitario para su país y también al exterior.

Este año Miss Universo estuvo cargado de momentos polémicos y divertidos que rápidamente se convirtieron en tendencia en las plataformas digitales. Entre ellos se destacó la presencia de Miss Noruega vistiendo un traje de salmón en el desfile de traje típico, la discusión que hubo entre Miss México y uno de los altos mandos, la pasarela en traje de baño de las candidatas de Palestina, Emiratos Árabes Unidos y Pakistán, y también el hecho de que hubo cinco reinas que decidieron retirarse del camino que las llevaba a competir por la anhelada corona.

