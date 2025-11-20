Por qué Colombia conocerá quién es la Miss Universo 2025 un día antes que el país anfitrión

Colombia y el mundo entero está preparado para conectarse con la velada de elección y coronación de Miss Universo 2025 en su versión número 74. Más de 80 candidatas de diferentes partes del mundo se han venido preparando para esta competencia y durante los últimos días han hecho todo lo que ha estado en sus manos para conquistar al público; por lo que ansían conocer el resultado del certamen.

Mira también: Cuánta plata se lleva la Miss Universo 2025 y qué premios obtiene tras ganar la corona



Por qué se sabrá primero en Colombia quién es la nueva Miss Universo

La transmisión del evento está programada para las 8:00 a.m. del 21 de noviembre en el IMPACT Arena, Muang Thong Thani, en Tailandia. Sin embargo, debido a la diferencia horario, este evento tendrá lugar en Colombia este 20 de noviembre a las 8:00 p.m., por lo que los fanáticos de los reinados podrán conectarse con las cuentas oficiales de la organización, tal es el caso de YouTube, para disfrutar del contenido exclusivo que publican y también del en vivo que realizarán.



Miss Universo se encuentra en su recta final y varios medios, figuras públicas y missólogos ya tienen a sus favoritas. Esto debido a que ya se llevó a cabo la fase preliminar en la que las concursantes no solo se reunieron con el jurado calificador, sino que también tuvieron la oportunidad de deslumbrar gracias a su presentación oficial, desfile en traje típico, desfile en traje de baño y la pasarela en vestido de gala.

Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia, de hecho, se ha posicionado como una de as favoritas debido a su elocuencia, la forma en la que se desenvuelve sobre el escenario y la relación que sostiene con sus compañeras.



Mira también: La IA predice quién ganará Miss Universo 2025 y cuáles son las favoritas para el top 5

Publicidad

Adicionalmente, se han reunido con fanáticos y prensa internacional, de forma que han podido exponer no solo cuáles son sus mensajes sociales y las expectativas que tienen frente a su participación en la actividad, sino también qué planean hacer en caso de que queden elegidas como la nueva soberana de la belleza.

La modelo Victoria Kjaer, quien representó a Dinamarca en 2024 y se quedó con la corona, será la encargada de entregar su título y mostrar todos los avances que logró en los últimos 12 meses.

Publicidad

Mira también: Candidata a Miss Universo se cayó de la tarima y salió en camilla directo a hospital