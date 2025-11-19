Nació bebé de Paola Jara y Jessi Uribe: primera foto de la recién nacida

Con una galería de cuatro fotografías, los cantantes colombianos confirmaron este 19 de noviembre el nacimiento de Emilia, su hija. La pareja anunció el embarazo en junio de 2025 luego de meses de especulaciones sobre un posible embarazo, por lo que acudieron directamente a redes sociales para confirmar la noticia.

"Una razón más para mirar al cielo y agradecerle a Dios 🙌🏻 por su gran bondad. Nació nuestra hermosa Emilia. 👶🏼 🙌🏻 Gracias a todos los que han estado pendientes de nosotros 🫶🏻 los amamos", fue el mensaje que escribieron los artistas.

En las imágenes se aprecia a los dos cantantes en el quirófano sosteniendo por primera vez en brazos a su bebé y también se observa los artículos que tenían preparados para la llegada, tal es el caso de la primera muda de ropa y el pañal que usaría.

En tan solo cuestión de minutos, la publicación generó todo tipo de reacciones en redes sociales, pues sus seguidores los felicitaron por dar un paso más en su vida en pareja: "Los abrazo con todo el corazón. Que bendición tan hermosa la que Dios ha dado hoy a sus vidas. Felicitaciones 🥳🤗🥰❤️🙏", "La bendición más grande. ❤️ Dios cuide y proteja siempre esta familia tan hermosa. ❤️ Los quiero mucho 😍", "Dios con ustedes tres. Bienvenida la muñequita de Dios 👏👏👏👏👏", "Celebrando la llegada de Emilia 🤍✨ Felicidades, Pao y Jessi. Que su pequeña ilumine cada capítulo de esta nueva etapa. 👶🏻🎶🎀", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que días antes del parto, el bumangués y la apartadoseña revelaron que no tenían planeado mostrar la cara de la bebé por más que quisieran compartir la felicidad que tienen de ser padres con sus seguidores, pues aseguraron que no les agradaría exponerlas públicamente a las críticas.

Adicionalmente, Uribe también generó polémica en redes sociales al revelar que no quería estar en el parto y ver a su pareja sentimental sufriendo mientras tenía a la bebé; sin embargo, en las fotos se evidencia que sí estuvo acompañando a la exponente.