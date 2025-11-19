En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Nació bebé de Paola Jara y Jessi Uribe: primera foto de la recién nacida

Nació bebé de Paola Jara y Jessi Uribe: primera foto de la recién nacida

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, los cantantes de música popular confirmaron que nació Emilia. Uribe finalmente sí estuvo en el quirófano.

Publicidad

Publicidad

Publicidad