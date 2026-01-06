Publicidad

Quién es Alvin Hellerstein, juez de Nicolás Maduro que tuvo caso de Shakira

El juez Alvin Hellerstein cobra relevancia al liderar el proceso contra Nicolás Maduro y por ser recordado también por el mediático caso de Shakira, relacionado con una demanda por presunto plagio musical.

Juez del proceso de Nicolás Maduro también tuvo caso de Shakira

El juez Alvin Hellerstein, de 92 años, fue designado para llevar el caso contra Maduro en Nueva York. Recientemente, se vivió un momento de tensión por una particular respuesta del político.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 6 de ene, 2026
