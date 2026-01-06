Juez del proceso de Nicolás Maduro también tuvo caso de Shakira

El tres de enero el mundo se levantó con la noticia de que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, fue capturado por Estados Unidos. Durante ese día, las noticias fueron mostrando imágenes del político y de cómo fue su traslado hasta llegar a Nueva York.

Ahora bien, en las últimas horas se llevó a cabo la primera audiencia, en donde él se declaró inocente. No solo este hecho llamó la atención, sino también quién es el juez que está llevando el caso y larelación que tiene con artista colombiana, Shakira.



Quién es Alvin Hellerstein, juez de Nicolás Maduro

Se trata de Alvin Hellerstein, un hombre de 92 años, quien fue designado juez federal a finales de los años noventa por el presidente Bill Clinton. Desde entonces ha acumulado más de un cuarto de siglo al frente de procesos judiciales de alto perfil, muchos de ellos con repercusión más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Su carrera se consolidó tras formarse como abogado en la Universidad de Columbia, integrar el cuerpo jurídico del Ejército estadounidense y ejercer durante varios años en el ámbito privado, etapa en la que desarrolló un conocimiento profundo tanto del litigio civil como del penal.



Caso de Shakira que siguió el juez Alvin Hellerstein

La relación entre Alvin Hellerstein y Shakira se originó en un proceso judicial por derechos de autor que captó atención internacional en 2014, cuando una disquera acusó a la artista de haber utilizado sin permiso una obra previa en su canción 'Loca'.

En una primera etapa, el juez consideró que existían coincidencias relevantes entre ambas piezas musicales y señaló a las compañías involucradas en su comercialización, pero el rumbo del caso cambió al comprobarse fallas en las pruebas aportadas por la parte demandante, lo que llevó finalmente al archivo del proceso y a que la cantante no enfrentara sanciones legales.



Caso de Nicolás Maduro por el juez Alvin Hellerstein

El juez de 92 años quedó al frente del proceso federal que se adelanta en Nueva York contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, un expediente que se tramita en la Corte del Distrito Sur de Manhattan desde que Estados Unidos formalizó cargos por narcotráfico y conspiración internacional en 2020.

Cuándo es la próxima audiencia de Nicolás Maduro

Como juez del caso, le corresponde conducir las audiencias, evaluar argumentos sensibles como la posible inmunidad del exmandatario y definir qué pruebas son válidas dentro del juicio. ¿Qué pasará? El próximo 17 de marzo seguirá la audiencia para continuar con el proceso.

