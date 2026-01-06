Publicidad

Carlos Torres, de La Reina del Flow, sorprendió a pareja que bailó tema de serie

Carlos Torres, protagonista de 'La Reina del Flow', sorprendió a recién casados que bailaron canción de la serie de Caracol Televisión en su matrimonio.

Novia bailó tema de ‘La Reina del Flow’ en boda y Carlos Torres la sorprendió con mensaje

Una pareja de Argentina eligió la canción ‘Reflejo’, de la serie de Caracol, para hacer uno de sus primeros bailes como esposos, pues tiene un significado muy especial en su historia.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 6 de ene, 2026
