Novia bailó tema de ‘La Reina del Flow’ en boda y Carlos Torres la sorprendió con mensaje

Clara Zarazaga Ruiz, una argentina que al parecer es fanática de ‘La Reina del Flow’, vivió uno de los mejores días de su vida al principio del 2026, pues se casó con el amor de su vida.

En la celebración, ella y su esposo, José Dávila, vivieron un momento especial cuando bailaron ‘Reflejo’, una de las canciones principales de la serie, en medio de la pista, mientras sus amigos y familiares los miraban con alegría.

“Nuestro momento más íntimo ✨ Reflejo ✨Si me pondría a explicar lo que significa esta canción en nosotros sería una historia muy larga 💘todas las ganas aguantadas de llorar sin consuelo 🥲 (se lloró igual). Nuestra 3era canción ✨ de una noche perfecta❤️ Infinitamente enamorada💘 de vos @joseigdavila”, escribió Zarazaga en la publicación.

Lo que la pareja no se imaginó es que ese video de Instagram llegaría a Carlos Torres, el actor barranquillero que interpreta a Charlie Flow, uno de los protagonistas de la exitosa producción. El artista, emocionado por la elección de la pareja, reposteó el video de los recién casados en su cuenta de Instagram y los felicitó por su matrimonio.

Por su puesto, la novia quedó dichosa con el mensaje del actor colombiano y escribió: “Estoy temblando”, mientras que el novio agradeció, a través de sus historias de Instagram, el mensaje.

Cuándo se estrena ‘La Reina del Flow 3’ en Caracol Televisión

Caracol Televisión confirmó oficialmente que la tercera entrega de ‘La Reina del Flow’ se estrenará en Colombia el próximo martes 13 de enero de 2026, ocupando el horario estelar de las 9:30 de la noche, luego del ‘Desafío Siglo XXI’. El fenómeno televisivo, que ha marcado audiencia tanto en Colombia como internacionalmente desde su estreno original en 2018, volverá con nuevos episodios cargados de drama, música urbana y giros inesperados en la vida de sus protagonistas.

Entre las principales novedades de esta tercera temporada destaca un tráiler oficial que adelanta un giro dramático en la trama, donde Yeimy, aparentemente en un momento de plenitud familiar y profesional, enfrenta un misterioso accidente que pone en riesgo su vida y genera incertidumbre sobre su futuro en la serie.

Además, la producción introduces nuevos personajes, como Sky, una joven artista interpretada por Alisson Joan, cuyo ingreso al mundo de la discográfica Soul & Bass promete alterar la dinámica.