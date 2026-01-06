Mafe Aristizábal mostró cómo se verían sus hijos con su prometido, según la IA

Mafe Aristizábal, la anfitriona del 'Desafío Siglo XXI', ha dado de qué hablar por su belleza y también, porque hace unos días confirmó que se casará con Daniel Arango. Recientemente, dejó a todos impactados al revelar cómo serían sus hijos. Para ello utilizó la Inteligencia Artificial y además, reveló cuál fue el texto que escribió para obtener esa imagen.

Mira también: Novio de Mafe Aristizábal pilló a Leo coqueteándole en el 'Desafío': así reaccionó



Cómo serían los hijos de Mafe Aristizábal y Daniel Arango

"Haz por favor a mis futuros hijos, un niños de cuatro años y una niña de dos años. Que tenga un gran parecido a los dos, teniendo en cuenta nuestros rasgos y genética. Pon a la niña recostada en el pecho de la mujer, y al niño de la mano del hombre. No cambies aspectos físicos y de la foto ni de la cara, realista con nuestro rasgos faciales", expresó.



En la foto, se puede observar que están los dos adultos muy elegante, la anfitriona del 'Desafío' lucía un vestido plateado y un maquillaje que resaltaba sus ojos claro. Por otra parte, Arango tenía un saco gris con una camisa de rayas con blanco y azul. Asimismo, quedaron los pequeños, con un outfit muy parecido al de Aristizábal su prometido.

Quién es el esposo de Mafe Aristizábal, del Desafío

Mafe Aristizábal es una destacada modelo y presentadora colombiana que fue coronada Señorita Colombia 2019-2020 y representó al país en Miss Universo 2022, certamen en el que logró posicionarse entre las finalistas. La mujer que nació en Armenia, Quindío, ha estado muy activa en sus redes y más por su participación en el programa de Caracol Televisión, 'Desafío Siglo XXI'.





Mira también: Conoce al novio de Mafe Aristizábal, anfitriona del Desafío: suenan campanas de boda

Publicidad

Su prometido, Daniel Arango, es un empresario colombiano con formación en negocios y finanzas. La historia de amor de la pareja inició en 2019 y, con el paso del tiempo, se afianzó a través de experiencias compartidas y apoyo mutuo. Su relación dio un paso decisivo con una romántica propuesta de matrimonio en Europa, confirmando una unión sólida que hoy despierta gran interés entre seguidores y público del entretenimiento.

Publicidad

Por lo cual, en las diferente fotografías que suben juntos, los fans no paran de halagarlos por lo bellos que se ven y les desean las mejores bendiciones en esta nueva tapa de su vida, que están por comenzar.