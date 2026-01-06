Publicidad

Mafe Aristizábal mostró cómo se verían sus hijos con su prometido, según la IA

La anfitriona del 'Desafío Siglo XXI' contó que recurrió a la Inteligencia Artificial para crear una imagen junto a su prometido, Daniel Arango, con el fin de imaginar cómo lucirían sus hijos.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 6 de ene, 2026
Mafe Aristizábal, del 'Desafío', mostró cómo se verían sus hijos con su prometido